Gabriel Mercado respeta a Bernardo Cuesta y dijo que Internacional jugará con “tranquilidad porque son dos partidos”

Gabriel Mercado habló del Melgar vs Inter de Porto Alegre por Copa Sudamericana.

Melgar jugará en condición de local ante Inter de Porto Alegre este jueves 4 de agosto en un duelo válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2022. El estadio Monumental de la UNSA será el escenario de este cotejo en donde los arequipeños tratarán de dar el primer golpe de la serie siendo comandados por Bernardo Cuesta. En ese sentido, Gabriel Mercado, defensa de los brasileños, admitió conocer al delantero argentino y descartó que su equipo sea favorito.

“Lo conozco, es el artillero de esta competición. Tenemos que darle el mismo respeto como a todos los atacantes. Sabemos que es un excelente jugador así que intentaremos estar lo más concentrados posible para que no pueda lastimarnos”, dijo el lateral en conferencia de prensa previo a este partido.

De hecho, ‘Berni’ lidera la tabla de goleadores con 8 dianas, seguido de Miguel Borja (exJunior de Barranquilla y ahora en River Plate de Argentina) con 5 conquistas, las mismas que John Mendoza del Ceará de Brasil. Esta diferencia podría estirarse si logra convertir al ‘Colorado’ y mantiene a los ‘rojinegros’ aferrados a la hazaña.

Bernardo Cuesta es el líder de la tabla de goleadores de la Copa Sudamericana 2022 y el tercer máximo artillero de la historia del torneo de CONMEBOL.

Ahora, Mercado reconoció que en esta clase de partidos ninguno tiene un privilegio y que las chances son iguales para los dos elencos. “En el fútbol para mí no existen los favoritos. Hasta que empiece el partido las posibilidades son 50-50. La ilusión que tenemos está intacta”, aseguró.

ALTURA Y FORTALEZA DE MELGAR EN CASA

La altura no es un detalle menor en este tipo de compromisos. En esa línea, es conocido que Arequipa tiene una altitud de 2.335 metros sobre el nivel del mar. Por ende, es una plaza más que complicada para cualquier contrincante, sumado al hecho de que los dueños de casa no han perdido en dicho recinto deportivo en lo que va del certamen internacional (1-0 contra Cienciano, 2-0 con River Plate de Uruguay, 3-1 con Racing Club de Argentina, 3-1 ante Cuiabá de Brasil y 2-1 ante Deportivo Cali). Resultados alentadores para los dirigidos por Pablo Lavallén para sacar el partido adelante.

“No tuve la posibilidad de jugar con esta altitud. Puede ser que al principio pueda variar alguna cosa, la bola va un poco más rápido de lo normal, pero es importante para nosotros la adaptación para controlar eso y que el partido no nos sorprenda. Intentar tener todo controlado y seguramente el entrenador nos hablará de ese tema”, comentó el futbolista de 35 años en referencia a dicho asunto.

“Vamos a enfrentar a un rival que en casa es muy fuerte, son muchos partidos que no conoce la derrota. Tenemos una posibilidad de poder hacernos fuertes de visitantes y llevarnos un buen resultado para Brasil”, agregó.

Para el Inter no sería un resultado negativo el empate. Obviamente irán por el triunfo, aunque no estaría en sus planes la desesperación, tomando en cuenta que aún tienen el encuentro de vuelta en el Estadio Beira-Rio, del estado Rio Grande do Sul. “ Son dos partidos, tenemos que jugarlo con esa tranquilidad de que no todo se va a definir acá y ojalá las cosas nos salgan bien”, declaró.

Sin duda, es una oportunidad valiosa para el ‘León del Sur’ poder ganar, así sea por la mínima diferencia, para tratar de ir al país de la samba de forma inteligente con el fin de lograr la ansiada gesta. En caso suceda, sería un hecho histórico para el Perú, ya que el último equipo que lo consiguió fue el Cienciano del Cusco, cuando eliminó al Santos de Brasil en el 2003, año en que terminó adjudicándose la Copa Sudamericana.

El lateral argentino se refirió a Bernardo Cuesta y lo complicado que será jugar en la altura de Arequipa. | Video: Sport Club Internacional

