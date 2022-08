Dictan cadena perpetua contra profesor por abusar sexualmente a menor de 13 años en Puno

Poder Judicial dicta cadena perpetua contra profesor por violación sexual a menor de 13 años. Foto: RPP Noticias.

El Poder Judicial de Puno dictó cadena perpetua contra el profesor Romel Waldyr Arapa Narváez por violar sexualmente a su alumna de 13 años . El docente enseñaba el curso de matemáticas.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román sustentó la pena máxima por el delito de violación sexual. Asimismo, Arapa tendrá que pagar una reparación civil de 25,000 soles a favor de la víctima.

Esto habría ocurrido cuando la menor inició una conversación con el profesor a través de la red social de WhatsApp, a inicios del mes de enero del 2020, según las investigaciones del Ministerio Público. Estas conversaciones habrían iniciado como consultas de la materia que enseñaba, pero estas continuaron hasta octubre. El profesor decidió citar a la niña a su domicilio ubicado en la ciudad de Juliaca.

PERÚ, UNO DE LOS PAÍSES CON MAYORES CASOS DE VIOLACIÓN

Las cifras en el país cada día son desconcertantes. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del Centro de Emergencia Mujer (CEM) han atendido 5,805 casos de violación sexual a nivel nacional, entre enero y junio del 2022. Esto determina que se atienden 32 casos de denuncias por día.

Las cifras que más preocupan son que el 68.3 % son menores de edad. Siete de cada 10 denuncias corresponden a niñas y adolescentes. Mientras que el 31.1 % a jóvenes y adultos de 18 a 59 años, y a adultos mayores un 0.6 %.

Perú, uno de los países con mayores casos de violación. Foto: Agencia Andina.

DEPARTAMENTOS CON MAYOR NÚMERO DE DENUNCIAS

De los casos reportados por violaciones sexuales en el primer semestre de 2022, representa el 57 % de todos los casos reportados en 2021. Entre los cuales, el mayor número se encuentra en la capital.

Lima Metropolitana con 1,337 casos (23 %), Arequipa con 487 (8.4 %), Junín con 330 (5.7 %), Cusco con 321 (5.5 %) y La Libertad con 302 (5.2 %). Por debajo del 5 %, se encuentran Huánuco con 267 (4.6 %), San Martín con 238 (4.1 %), Lima Provincias con 233 (4 %) y Áncash con 201 (3.5 %)

OTROS TIPOS DE VIOLENCIA SEXUAL

Las otras formas de denuncia que han sido registradas en el CEM son 13,181 casos de este tipo ente ellos: actos contra el pudor (1,359), hostigamiento sexual (202), acoso sexual en espacios públicos (158), trata con fines de explotación sexual (44), pornografía (43), entre otros tipos.

CENTRO DE EMERGENCIA

Los Centros de Emergencia de Mujeres atienden a todas las víctimas de violencias contra la mujer e integrantes del grupo familiar, sin ningún costo. La institución brinda la protección, recuperación y acceso a la justicia a la víctima.

Existen 246 CEM regulares a nivel nacional y uno al interior de un centro de salud. Todos atienden de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 4.15 p. m. Asimismo, los 187 centros ubicados en el interior de comisarías atienden las 24 horas al día.

CASO FREDDY DÍAZ

En la última semana, se conoció la denuncia de una trabajadora del Congreso, quien acusa al parlamentario Freddy Díaz Monago por la presunta violación sexual. Sin embargo, Díaz ha negado el hecho.

Por su parte la abogada del congresista mencionó que la víctima debe estar confundida. “Nosotros creemos no del todo que miente, sino que ella podría estar confundida porque ella en ningún momento dice que la violaron, ella dice que no recuerda lo que pasó. Ella podría estar confundida, ella estuvo bebiendo, el congresista también estuvo bebiendo. Ambos reconocen que hubo bebidas y no estamos hablando de una botella”, declaró su abogada para RPP.

