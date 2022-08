César Acuña conmina a Pedro Castillo a renunciar a la Presidencia del Perú: “Si no, se levanta el pueblo”

César Acuña le dice a Pedro Castillo que sería inteligente de su parte renunciar al cargo de presidente.

El líder de Alianza para el Progreso (APP), y excandidato presidencial, César Acuña, volvió a exhortar al mandatario Pedro Castillo a que renuncie a su cargo, de lo contrario, la población se levantará en su contra.

Estas declaraciones las dio durante una actividad proselitista, en donde Acuña Peralta manifestó a los medios de comunicación que tiene conocimiento de que la ciudadanía ya perdió la confianza hacia el jefe de Estado.

“Expresaré lo que dice la calle: ‘¿Qué espera el presidente que no renuncia? Si no, se levanta el pueblo’. Eso escuché en el Mercado Central. ¿Qué espera el presidente que no renuncia o espera que se levante el pueblo? Me preocupa que, en tan poco tiempo, haya perdido la confianza de la población”, expresó.

“Estamos en un momento muy difícil, muy complicado. Tenemos un presidente que no pasa de no más del 15% de aprobación, significa que tenemos un 85% que ya no cree en el presidente […] Creo que son 6 Gabinetes (Ministeriales) en un año, creo que lo más inteligente sería renunciar, creo que debe renunciar antes que lo vayan a vacar”, precisó.

En cuanto al reemplazo de Aníbal Torres en el Consejo de Ministros, aseguró que APP no será “parte de un Gobierno que no tiene credibilidad”.

“Nosotros hemos dicho que no vamos a ser parte de un Gabinete, de un Gobierno, que no tiene credibilidad. Nosotros, como partido político, como bancada, vamos a apoyar, y nunca dejaremos de apoyar, una gestión que ayude a salir adelante a la gente”, dijo.

“Queremos funcionarios que trabajen por la gente, tengan experiencia y ayuden al pueblo a salir de esta crisis económica y política”, continuó.

SALIDA DE ANÍBAL TORRES

El pasado 3 de agosto, tras enterarse sobre la salida de Torres Vásquez de la PCM, Acuña utilizó su cuenta persona del Twitter para cuestionar que se tenga que elegir a un nuevo y quinto gabinete en apenas un año.

“Si se concreta renuncia de Aníbal Torres entraría en crisis todo el gabinete. Cinco gabinetes en un año es clara señal de inestabilidad. El país no puede seguir así. El presidente Castillo debe evaluar también su renuncia”, señaló Acuña Peralta. Como se recuerda, el actual candidato al Gobierno Regional de La Libertad criticó hace unos días al jefe de Estado por su mensaje a la Nación.

“El presidente Castillo ha perdido la oportunidad de hacer un mea culpa o deslinde por los hechos graves que se le imputan. El mensaje a la Nación era el momento oportuno para hacerlo. Nuestra realidad es muy distinta a lo descrito”, apuntó el fundador de APP.

Como se recuerda, Aníbal Torres presentó su carta de renuncia al cargo de presidente del Consejo de Ministros. En la misiva, el hasta ahora jefe de la PCM sostuvo que “por razones personales pongo a su disposición”.

“Aprovecho esta oportunidad para agradecerle por la confianza depositada en mi persona, primero como ministro de Justicia, y luego como premier”, dice Torres en parte de la misiva enviada al presidente de la República.

Agrega que se retira del cargo “después de haber servido, conjuntamente con usted, a nuestra patria, especialmente al pueblo más postergado y olvidado” y que “hoy me toca regresar a las aulas universitarias junto a mis alumnos y alumnas, y retomar lo que más extrañaba: la investigación jurídica”.

Aníbal Torres es el cuarto premier en dejar el cargo en medio de las polémicas que envuelve a Pedro Castillo respecto a las investigaciones que la Fiscal de la Nación ha iniciado en su contra acusándolo de haber cometido diversos delitos junto a su entorno cercano en Palacio de Gobierno.

SEGUIR LEYENDO: