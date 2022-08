Carlos Cáceda y el duelo ante Internacional por Copa Sudamericana: “En la cancha no influye el valor económico”

Carlos Cáceda habló del Melgar vs Internacional por Copa Sudamericana 2022.

Melgar de Arequipa jugará en condición de local este jueves 4 de agosto ante Internacional de Porto Alegre en un partido válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2022. Este duelo será definitorio, pues el ‘Dominó’ deberá ganar para no complicarse la llave en la vuelta en Brasil. En ese sentido, Carlos Cáceda habló de este enfrentamiento, restando importancia al nivel de su rival y el alto valor económico de su plantel.

“Sabemos que nos toca prepararnos, descansarnos bien y ojalá pueda salir un buen partido. Juegan once contra once más allá del valor económico. Cuando estamos en la cancha eso no influye. El equipo se va a preparar, estamos entusiasmados y con muchas ganas y que esas ganas y emoción se transmitan en el partido”, comentó el portero en una entrevista para GOLPERU.

Ahora, si revisamos la valoración económica de cada plantel, nos podemos dar cuenta de un curioso dato: según el portal Transfermarkt, el ‘Colorado’ cuenta con un valor de 72, 25 millones de euros (poco más de 288 millones de soles al cambio), mientras que los arequipeños llegan a los 10, 48 millones de euros (casi 42 millones de soles), con lo cual es una importante diferencia.

Estas cifras son aproximadas y a pesar de que marcan una enorme diferencia, en el fútbol se ha demostrado que, en efecto a lo que mencionó Cáceda, son 11 contra 11 y ganará el que esté más concentrado.

Diferencia en valor de planteles entre Melgar e Inter de Porto Alegre. | Fuente: Transfermarkt

De la misma manera, mostró la confianza que tiene su equipo para medirse ante un contrincante de dicha categoría, dando a entender que deben continuar en efectuar la propuesta de juego que tanto éxito les ha dado. “Todo puede pasar. Se están preparando ellos también, pero eso no está en nuestra cabeza. En nuestra cabeza está tratar de hacer un buen partido, de presionar como venimos haciendo, no mirar las camisetas ni nada y sé que va a salir airoso”, señaló.

Ese estilo de ver el fútbol los ‘rojinegros’ lo tuvieron bajo el mando de Néstor Lorenzo, aunque con Pablo Lavallén han buscado seguir por la misma senda. Sin embargo, en la Liga 1 las últimas victorias fueron ajustadas y no holgadas como solía ocurrir con el actual técnico de la selección de Colombia. De todos modos, la defensa se ha mantenido segura y, a excepción del cotejo ante Sporting Cristal (cayeron 0-1), no han recibido goles.

“Vamos a hacer nuestro juego que venimos haciendo. En estos encuentros que hemos jugado del torneo local, los equipos han venido a hacer su partido, se cierran atrás, a veces juegan a la contra. Pero yo siento que el equipo está muy bien, en todas las líneas está muy bien, atrás defendemos excelente así que yo creo que va a salir un buen partido”, declaró.

PRESIÓN DE LOS HINCHAS

“La gente nos apoya en las buenas y en las malas. Quiere que el equipo gane por más goles, pero lo importante es sumar de a 3. A veces el otro equipo viene a jugar su partido, aunque la solidez que tenemos atrás hace que ganemos 1 a 0 y tratar de defender el gol de diferencia que tenemos”, agregó.

El portero habló del duelo por Copa Sudamericana. | Video: GOLPERU

La hinchada juega un papel fundamental en estos compromisos. No por algo la disputa es nada más ni nada menos que la opción de acceder a las semifinales de un certamen internacional. Esto podría significar una presión extra, sobre todo por el buen juego que los han acostumbrado en el último tiempo.

Lo que es cierto es que el ‘León del Sur’ ha acostumbrado a sus fanáticos a mantener el mismo nivel, tanto en el medio local como afuera, de ahí que exista esa presión de ver no solo la seguridad en su propio arco, sino de demostrar su categoría en la ofensiva.

