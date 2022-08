Dorita Orbegoso se enfrenta a su exesposo por su menor hijo: “No estoy preparada para que me lo quiten”

Siguen enfrentados y el perjudicado es su menor hijos.

Del amor al odio. Así terminó la historia entre Dorita Orbegoso y el padre de su único hijo, con quien actualmente se encuentran en varias disputas y calumnias, donde involucran a su familia y a su entorno más cercano.

En la última edición del programa Magaly TV La Firme, se detalló el enfrentamiento en que el que viven la expareja, luego de haber protagonizado una relación muy amorosa y llena de detalles. Según Magaly Medina, es lamentable la forma en que ambos están atravesando esta ruptura, lastimando a su único heredero.

En el reportaje emitido por el programa de ATV, se revela que la modelo e influencer teme que su expareja Pablo Donayre le quite a su hijo menor, por lo cual reveló que su exesposo le impuso una demanda por la tenencia del pequeño.

Pero eso no es todo, Dorita Orbegoso también confesó que el padre de su hijo, no estaría cumpliendo con los horarios de recojo que le corresponde y que las veces que lo visita en su casa, lo lleva para dejarlo al cuidado de sus familiares. “Lo saca de mi casa, pero no para compartir tiempo con él, lo deja al cuidado de otras personas”, comentó la bailarina.

Además, la modelo señaló que su expareja no puede tener al niño a tiempo completo, por temas complicados en los horarios de su trabajo y que ese es justo el mismo alegato que se presenta desde el otro lado. “Yo no estoy preparada para que me lo quiten”, indicó Dorita Orbegoso.

Durante su entrevista, la también influencer señaló que su expareja va avanzando en el proceso de solicitud de tenencia completa, porque para ella, tiene poder adquisitivo y paga abogados “muy costosos”.

Dorita Orbegoso compartió un mensaje tras denunciar al padre de su hijo. (Foto: Instagram)

Por otro lado, precisó que no entiende cómo Pablo Donayre solicitará la tenencia exclusiva, “si los fines de semana trabaja más que yo. (...) Mi hijo está bien alimentado, no lo maltrato, tiene buena vida”.

“Es una lucha constante, pero sé que la justicia me dará la razón. Voy a pelear con todos los medios y por vía legal. Confío en que la justicia llegará y pido que él tenga régimen de visita”, puntualizó la exchica reality visiblemente afectada por la situación.

Hace algunos días, a través de sus redes sociales oficiales, Dorita Orbegoso compartió un video con un resumen de su trabajo en la semana. “No les voy a negar que a veces estoy cansada, hay momentos en los que, si quisiera tomar un trago, quisiera dormir hasta tarde, quisiera tener un fin de semana para mí. Pero estoy cumpliendo mis sueños, estoy forjando un futuro para mi bebé, la tranquilidad y estabilidad de mi hijo es lo que importa”, escribió en su Instagram.

MAGALY MEDINA CRITICÓ A LA EXPAREJA

Por su lado, la periodista de ATV, se pronunció sobre el tema y criticó la forma en la que Dorita Orbegoso y su exesposo se dividieron los tiempos para estar con el bebé: “Si el padre tiene que cuidar al bebé y él trabaja los fines de semana, entonces no se le da la potestad el fin de semana”.

Del mismo modo, la “Urraca” recomendó que, si ambos padres trabajan el fin de semana, es lógico que pidan apoyo en su cuidado a algunos familiares más cercanos como los abuelos, tíos. “Deberían dividir el tiempo en la semana porque ambos padres son figuras vinculadas al medio artístico y cuyo trabajo impiden que no estén en casa los fines de semana”, enfatizó.

