Jorge Fossati reveló que pudo dirigir a Universitario este año: conoce el motivo que truncó esta posibilidad

El presente de Universitario de Deportes en la Liga 1 2022 no es el mejor. No pudo consagrarse ganador del Torneo Apertura y se alejó de los primeros lugares del Clausura, con lo cual el título nacional se les ha complicado en demasía. En ese sentido, estos inconvenientes podrían tener un motivo y sería la salida del técnico Gregorio Pérez a inicios de año, algo que la dirigencia trató de remediar buscando al mejor reemplazante. Jorge Fossati fue uno de los candidatos y habló del porqué no se concretó.

“En ese caso, no solo se habló mucho y de que llegaron a hablar conmigo oficialmente del club cuando le pasó el lamentable incidente a Gregorio. Pero es una de las varias veces que me ha pasado, que opté por el ‘debo’ y no por el ‘puedo’. ¿Poder? Podía”, fueron las primeras palabras del uruguayo para ‘La Entrevista’ de GOLPERU.

La entidad ‘crema’ es una de las más grandes del país. Por ello, la opción lo seducía, además de que el actual plantel cuenta con futbolistas que en el pasado los dirigió. “ En su momento me atraía la idea porque es un gran club , no lo desconozco. Hay jugadores hoy que yo he dirigido como el ‘Tito’ Urruti o Hernán Novick. Me lo podía certificar el propio Gregorio. Más allá de que yo tengo una idea bastante clara de Universitario y de algún otro club de Perú”, señaló.

De pronto, aseguró que el principal motivo por el cual desistió de la oferta tuvo que ver con los trabajos que tenía avanzados con Danubio a poco de iniciar el torneo ‘charrúa’. “El tema es que íbamos a empezar el campeonato acá. O sea hago toda la pretemporada con Danubio, va a empezar el campeonato y me voy. Ese es el que yo creo que ‘no debo’. ¿Podía? Sí, porque lo tengo claro en el contrato, pero para mí puede mucho más el ‘debo’ y no el ‘puedo’. Por eso, les agradecí mucho, pero que no podía en ese momento”, aclaró.

OPCIÓN EN EL PASADO

Sin embargo, no fue la primera vez que tuvo un acercamiento con la institución ‘merengue’, ya que en la época que el ‘Mago’ Markarián estuvo en el mando, lo contactó para que sea su asistente, aunque también declinó la chance. “El año 1993, cuando asume Sergio Markarián, me llamaba para que me fuera con él, pero no. Yo ya tenía la decisión de seguir como entrenador y no ser ayudante de nadie. Más allá de que considero que Sergio es un gran conocedor del fútbol”, dijo.

El técnico uruguayo reveló los detalles del contacto y porqué finalmente no se concretó. | Video: GOLPERU

Y es que como se mencionó líneas arriba, los primeros meses de la temporada fueron atípicos para el club de Ate. El ‘Goyo’ Pérez tuvo unos problemas de salud que le obligaron a rescindir su contrato y dejar la dirección técnica. Justo en un momento en el que el equipo venía haciendo pretemporada y se preparaba para afrontar el certamen local.

Edgardo Adinolfi, su mano derecho, tomó su lugar, pero las derrotas en los amistosos ante Inter Miami (0-4) y Aucas (2-3) impidieron que siga en el cargo. Álvaro Gutiérrez fue el elegido, aunque tampoco cogió un buen rumbo y la goleada ante Alianza Lima (1-4) lo terminó echando del puesto. Jorge Araujo siguió por la misma línea y Carlos Compagnucci por ahora no coge vuelo.

En el Clausura, los ‘cremas’ cuentan con 7 puntos y se ubican en el noveno lugar, a 6 del líder (los ‘blanquiazules’). Por si fuera poco, acaban de perder a Alex Valera, quien fuera su máximo goleador (12 dianas). De esta manera, el estratega argentino tratará de encontrar con la clave en el sistema para empezar a sumar de a 3. La clasificación a una competencia internacional también está en juego.

Carlos Compagnucci firmó con Universitario hasta finales del 2023. | Foto: Universitario

