Norma Yarrow pide a Comisión de Ética proceso contra Wilmar Elera por declaraciones contra las mujeres

Sus desafortunadas frases ante un hecho de gran magnitud, le están pasando la factura. Luego que el congresista Wilmar Elera generara una ola de críticas ante cuestionables declaraciones por el caso Freddy Díaz, acusado de violación, los cuestionamientos no cesan.

Como se recuerda, el legislador consideró que trabajar en un espacio de puros hombres e ingerir bebidas alcohólicas “ha creado un ambiente mucho más propicio”, al referirse a la denuncia contra el parlamentario Díaz Monago.

“Creo que la señorita es la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando empiezan a tomar licor”, dijo en entrevista con TV Perú.

Por lo cual, el parlamentario de la bancada de Somos Perú, sigue siendo duramente repudiado en las redes sociales y por diversos líderes políticos. Incluso, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables señaló que “ser la única mujer en el grupo o haber bebido alcohol, NO justifica ninguna forma de violencia contra las mujeres. Menos aún la violencia sexual”.

En este contexto, esta noche, a través de sus redes sociales, la legisladora de Avanza País, Norma Yarrow, solicitó a la Comisión de Ética, que inicie de oficio un proceso contra el vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera.

A través de un documento público, remitido a la titular del grupo de trabajo, Karol Paredes (Acción Popular), exigió que se comience un proceso debido a que sus palabras discriminan a las mujeres y revictimizan a la denunciante.

MÁS REACCIONES

Por su lado, la Defensoría del Pueblo consideró grave las declaraciones del tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, en las que busca justificar la denuncia de violación sexual contra Freddy Díaz “basándose en estereotipos y discriminación contra las mujeres”.

“Instamos a los representantes del Poder Legislativo a erradicar toda forma de justificación y tolerancia a la violencia de género, y a desterrar la revictimización hacia las personas afectadas, ya que fomentan una cultura de la impunidad”, agregó.

Mientras tanto, la exministra de la Mujer, Anahí Durand expresó su indignación y dijo esperar que tanto el Congreso como la justicia actúen en relación a ambos legisladores. Del mismo modo, la exparlamentaria y extitular del MIMP, Gloria Montenegro consideró que “con este Congreso no solo hemos retrocedido en reformas sino también en derechos”.

Asimismo, la exministra Ana Jara Velásquez sostuvo que con sus declaraciones Wilmar Elera está normalización una violación con argumentos machistas y lo invocó a reflexionar.

PIDIÓ DISCULPAS

Horas después de sus indignantes declaraciones, Wilmar Elera, convocó a la prensa para pedir disculpas por sus expresiones y aseguró estar en contra de cualquier tipo de violencia hacia la mujer.

“Tengo que hacer un mea culpa, me he equivocado al dar una expresión que ha salido de todo contexto y ha sido una idea de la edad que tengo (…) Este tipo de actitudes a uno lo hacen aprender. No estoy de acuerdo con el hecho de que haya más hombres y haya licor sea un ambiente propicio” precisó ante los medios de comunicación.

“Lo que quise decir es que ese ambiente propicio es para el violador, no para la víctima. En ese sentido me solidarizo con la persona que ha sido violada porque realmente en ningún contexto, ni por el licor, ni por mayoría de hombres, ni por la forma de vestir, tiene porque violentar a una mujer”, añadió.

