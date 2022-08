Mindef rechaza que se haya impedido la participación de excomandos Chavín de Huántar en el Desfile Militar. Foto: Gobierno del Perú.

El Ministerio de Defensa (Mindef) r echazó que se haya impedido la participación de los excomandos Chavín de Huántar , quienes no estuvieron presentes en el Desfile Militar realizada el 29 de julio.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el Mindef explicó que, en el marco de la pandemia y por recomendación del Ministerio de Salud, solo se contó con la participación de Marina de Guerra, Fuerza Aérea, Ejército, Policía Nacional y Unidades de Riesgo de Desastres.

“Sobre la base de este argumento, el Ministerio de Defensa rechaza cualquier versión de una supuesta injerencia en la organización de la Gran Parada y Desfile Militar o que se haya impedido la participación de los excomandos Chavín de Huántar. Las Fuerzas Armadas no están sujetas a decisiones políticas y actúan bajo el mandato de la Constitución”, señala el comunicado.

En otro punto del documento, lamentaron “que a las nuevas generaciones de comandos se les catalogue de “usurpadores” y que se los minimice, poniendo en duda su formación y alto nivel de capacitación para actuar ante cualquier situación adversa”, manifestaron.

Por otro lado, informaron que el “Ministerio de Defensa y sus organismos adscritos respetan y valoran la memoria de todos sus caídos, ya sea en un contexto de guerra como aquellos que han participado de hazañas loables”.

Además, indicaron que continúan formando nuevas generaciones para que su legado y su entrega por amor a la patria permanezcan en la memoria de todos los peruanos. Este evento se realizó en el Cuartel General del Ejército, ubicado en el distrito de San Borja.

Comunicado de Mindef.

PROTESTA

El grupo de excomandos Chavín de Huántar llegaron hasta las afueras del Cuartel General del Ejército, donde se desarrollaba el Desfile y Parada Militar, tras indicar que no fueron invitados a la ceremonia. En el evento se encontraba el presidente de la República, Pedro Castillo y otras autoridades.

Al lugar, llegaron un mayor contingente policial para retirar a los manifestantes porque el ruido se escuchaba en los interiores del evento. Jaime Cabrera, excomandante Chavín de Huántar, indicó que esta vez no recibieron ninguna invitación a comparación de los años anteriores.

“Este año, no ha llegado ninguna invitación. Expresamos ese clamor de la población. El Comando del Ejército, emitió una posible participación del destacamento Chavín de Huántar. Nunca llegó la invitación. Además, preparan un destacamento para que marchen en reemplazo de los integrantes de la operación”, declaró para América Noticias.

MINISTRO DE DEFENSA SE PRONUNCIA

Por su parte, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, detalló que los veteranos de la operación continuarán desfilando en los próximos años. “Ustedes han visto el desfile, tenemos a la compañía Húsares de Junín, la compañía Fanning de la policía de la guerra del Pacífico, la compañía de las Fuerzas Históricas de la guerra de 1941 y nuestra compañía histórica de Chavín de Huántar que derrotó a la subversión, la compañía Chavín de Huántar desfilará por los próximos 100 años”, manifestó ante la prensa.

“La compañía Chavín de Huántar está hecho por si acaso por comandos especiales, ese es el honor que hacemos realmente a los que trabajaron y lucharon por la asociación. Ha sido un desfile netamente militar, si preguntan por qué participaron los bomberos y es porque hay carros de bomberos que pertenecen al grupo de desastres naturales”, agregó.

NO INVITADOS

Los excomandos Chávin de Huántar no fueron los únicos que no se encontraban en la lista de invitados. En esta lista tampoco se encontraban los integrantes del Grupo Especial de Inteligencia del Perú (GEIN), quienes no recibieron ninguna invitación.

