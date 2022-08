Congresista Edgar Tello señaló que el Bloque Magisterial buscará presidir la Comisión de Educación

Edgar Tello, congresista de Perú Libre. | Foto: Congreso de la República

El congresista Edgar Tello informó que el Bloque Magisterial tiene como aspiración liderar la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Parlamento en este segundo año de la legislatura 2022-2023. Indicó que espera que sean considerados dentro de las bancadas cuando se trabajen en la redistribución de los grupos de trabajo en estos días.

“Esperamos que en esta distribución de las comisiones puedan considerarnos”, dijo Tello en diálogo con Canal N. El legislador enfatizó que merecen presidir la Comisión de Educación porque su bancada está integrada por diez docentes y con ello, agregó, tendrían mayor experiencia para continuar con lo dejado por Esdras Medina.

Como se recuerda, Medina lideró la comisión de Educación porque Renovación Popular lo colocó allí. En su gestión se impulsaron polémicas leyes que debilitan las competencias de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la eliminación del enfoque de género y las propuestas para crear nuevas universidades públicas en las regiones.

Al respecto, el Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima anuló la ley que afectaba la reforma universitaria. Presentó el documento donde se señala como “Nulo el procedimiento legislativo orientado a la modificación de los artículos 1, 12, 15, 17, 20, primera disposición complementaria final de la Ley N 30220″. Así lo señala la sentencia elaborada por la juez Milagros Marilyn Grajeda.

La Corte solicita al Congreso “observar el contenido de las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional”. La sentencia anula la decisión del Congreso tomada el miércoles 13 de julio, fecha donde se modificó el consejo directivo del Sunedu.

De otro lado, Tello consideró que la nueva Mesa Directiva liderada por Lady Camones tendrá mayor comunicación con las bancadas. “Vemos que hay una gestión que tiene más comunicación, más diálogo y esperamos que esto continúe por el bien del país y para atender a todos los peruanos en las problemáticas que no se han resuelto, que llevan mucho tiempo y se han acumulado”, manifestó.

Saludó que se haya aprobado la insistencia de la ley sobre al cambio de régimen de contratación del personal que laboró en el sector Salud por la pandemia del covid-19, conocidos como CAS Covid.

INDICIOS DEBEN PROBARSE

Hay que recordar que el representante del Bloque Magisterial indicó que intentó minimizar el impacto de las recientes y graves declaraciones de personajes que estuvieron en el entorno del mandatario Pedro Castillo, como el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, ante el Ministerio Público sobre presuntos actos de corrupción del gobierno. Indicó que “los indicios son todavía subjetividades” y deberían probarse antes de sacar juicios apresurados.

“Los indicios son todavía subjetividades que tienen que demostrarse en la investigación y, mientras eso no ocurra, indudablemente que tenemos que esperar la conclusión para tomar una decisión”, precisó en diálogo con Exitosa. En ese sentido, saludó la entrega de Pacheco para que colabore con la justicia. “Saludamos que el señor Bruno (Pacheco) se haya entregado y va a colaborar con la justicia y se aclaren todas las denuncias que se vienen dando ya a nivel nacional”, afirmó Tello.

El legislador apuntó que se debe dejar que el Ministerio Público haga su trabajo y “pueda llegar al resultado que toda la población espera”. “Al no probarse los delitos y al no concluir las investigaciones que está haciendo la Fiscalía, el Ministerio Público, y nos den ya una resolución resolutiva sobre la gran responsabilidad que puede uno u otro, todavía no podríamos adelantar opinión al respecto”, resaltó.