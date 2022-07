Margareth Velazco: “Hace falta mayor involucramiento ciudadano para que los peruanos se preocupen realmente por los problemas del país”

Margareth Velazco Loza, joven funcionaria de Escuelas Bicentenario del Ministerio de Educación y Embajadora de la Comunidad de Jóvenes Líderes IPAE.

El deterioro de la gestión pública que atraviesa el país debido a que el gobierno ha nombrado funcionarios no idóneos en cargos de los distintos ministerios del Estado ha llevado a que más ciudadanos estén expuestos a la vulnerabilidad y que cada vez reciban servicios con menor calidad. Asimismo, es muy poco lo que se promoviendo para la generación y descubrimientos de nuevos talentos en el sector público.

Ante tal contexto, Infobae conversó con Margareth Velazco Loza, joven funcionaria de Escuelas Bicentenario del Ministerio de Educación y Embajadora de la Comunidad de Jóvenes Líderes IPAE, quien nos comenta sobre los retos que tiene el Perú para mejorar la administración pública y qué falta para cerrar las brechas en igualdad de género.

¿Qué problemas existen hoy en la administración pública del país?

Lo que estamos viendo hoy en el país es que hay un problema estructural donde no se le ha dado la mayor importancia para construir instituciones públicas que funcionen efectivamente. A pesar que en los últimos años hemos crecido mucho como país y tenemos más recursos, no se tiene la capacidad para gestionar esos recursos para hacer que ese dinero que se tiene en el presupuesto público se materialice en mejores servicios públicos como agua, saneamiento, educación y salud para la ciudadanía. Sin embargo, hoy tenemos servidores públicos que no son aptos, ni idóneos para estar en las posiciones que están ocupando.

¿Cuáles son los retos que enfrenta el sector público en estos tiempos?

Hay la necesidad de preocuparnos que la administración pública sea más empática en relación a la generación de capacidad y desarrollo de los profesionales. En la actualidad vemos que, en los gobiernos regionales, alcaldías y otras instituciones del ámbito subnacional no se está teniendo esa mirada para forjar más capacidades a los trabajadores públicos. Lo que se necesita brindarles a los funcionarios públicos es formación para que entienda claramente cuál es su rol en la institución, así como ofrecerle mejores condiciones para que pueda ejercer ese rol de la mejor manera.

¿Cuál es tu opinión con respecto a sobre cómo hoy se está manejando el sector público?

Lo que veo en los últimos años es que esa preocupación que tenía la ciudadanía por lo público se viene diluyendo. Debería haber una necesidad de mayor involucramiento ciudadano. Se debería analizar qué está pasando con este deterioro de la administración pública. En ese sentido, todo ciudadano y ciudadana debería interesarse por lo público, de lo que está pasando en el país, y no solo lo debe preocuparse de lo que ocurre en su barrio sino debe enfocarse en un ámbito mayor que es el país. Eso nos genera una mayor conciencia de aquello que se debe mejorar y aquello que no se puede permitir.

¿Qué sucede si tenemos una gestión pública que no funciona bien?

Si tenemos un aparato público que no funciona los que más sufren son los ciudadanos con mayor vulnerabilidad. La calidad de los servicios públicos empeora. Y esto está sucediendo debido a los constantes cambios en los ministerios y sin cumplir con los criterios mínimos de ética profesional, se nombran a funcionarios con poca idoneidad y son ellos quienes están tomando las decisiones más importantes del país; por otro lado, vemos a talentos que se van a trabajar a otras entidades. Hoy más que avance para construir una mejor institucionalidad o construir mejores políticas púbicas, parece que estuviéramos en retroceso, este tipo de situaciones parece que estuviéramos tocando fondo. Yo esperaría que la ciudadanía tome conciencia de ello cuando van a votar en las elecciones regionales y locales que vamos a tener este año.

¿En el sector público se está brindado oportunidades para que más jóvenes participen en la gestión pública?

La información que tenemos desde Impacta, una organización que promueve la participación de jóvenes en la gestión pública, es que la intervención de servidores públicos jóvenes es bastante limitada. Es así que nace Impacta que busca promover que jóvenes talentosos y con vocación de servicio se abran un espacio de desarrollo profesional en el sector público. Además, se ha detectado otras limitaciones entorno a la participación de jóvenes en la administración pública debido a que tienen modalidades de contratación y condiciones de trabajo nada favorables en el Estado.

SITUACIÓN LABORAL

¿Qué condiciones de trabajo tienen los jóvenes en la administración pública?

Muchos de los jóvenes que entran a trabajar al Estado están por órdenes de servicio o contratos como terceros, no tienen un contrato con la institución, a pesar que es un profesional más de la organización. Es así que no todos tienen los derechos laborales que deberían tener. En Impacta en el 2020 se hizo una encuesta a jóvenes servidores públicos para ver cómo estaban trabajando y ver cuál era el impacto de la pandemia en sus labores y vimos que había informalidad laboral en cuanto a sus modalidades de contratación con el Estado.

¿Qué otras dificultades pudieron encontrar en los jóvenes trabajadores del sector público?

Otros de los aspectos que hay en el sector público es que existe desequilibrio entre la vida y el trabajo de varios servidores públicos, ya que no se respeta su horario de trabajo y se les hace trabajar fuera de su hora laboral. Hay mucha gente que romantiza esta situación, ya que muchos trabajadores dicen que van a dar al 100% de ellos. Sin embargo, necesitamos darle mucha prioridad a la salud emocional de las personas, esto involucra a un puesto de trabajo que te permita ser un buen profesional en tu desempeño de la institución en la que estás y tener un equilibrio con tu vida familiar y social.

Se necesitan mayores beneficios para captar jóvenes talentos en la administración pública.

¿Existen incentivos para que entren más jóvenes a trabajar al sector público?

Desde Impacta hemos hecho una investigación de cómo atraer y retener talento joven en las instituciones públicas porque si bien es cierto, hay muchos jóvenes que tenemos la convicción, deseo y las ganas de querer trabajar para aportar en el país en lo público. Sin embargo, dentro de las instituciones uno se encuentra con un montón de trabas, cuellos de botellas e impedimentos que no te permiten dar lo mejor de ti y explotar todo tu potencial, lo cual más adelante puede generar frustración. Pero hay entidades representativas como la SBS, el Banco Central de Reserva y la Academia Diplomática del Perú que tienen programas de extensión para captar a talentos jóvenes.

¿Cuáles son esos programas que vienen promoviendo estas instituciones?

El Banco Central de Reserva es una de las instituciones que sabe cómo atraer talento joven y mantenerlo. Lo hace a través de sus programas de extensión y especialización de economía y finanzas, es elegir a los mejores estudiantes de las universidades del país. Más adelante cuando ya terminan el programa a los primeros puestos se les contrata en la institución con mejores condiciones de trabajo y mejores salarios. Además, te garantiza una línea de carrera que puedas tener en la organización por muchos años.

EQUIDAD Y BRECHA DE GÉNERO

¿Cuánto es la brecha que existe en las oportunidades de trabajo entre mujeres y varones el sector público?

En términos de porcentaje hay un 50% de mujeres y 50% de varones trabajando en el sector público; no obstante, hay una gran brecha de quiénes asumen los puestos de liderazgo. Si bien es cierto que hay muchas mujeres trabajando en el sector público, pero a nivel de cargos directivos y gerenciales el gran porcentaje es ocupado por varones. A nivel político vemos que la brecha también es grande ya que hay poca participación de mujeres en el mando de las carteras de cada ministerio. También hay poca participación de mujeres en cargos como alcaldesas o gobernadoras regionales.

Mujeres peruanas en la gestión pública.

¿Por qué sigue habiendo esta brecha a pesar que se han implementado algunas políticas como la cuota de género en política?

La brecha sigue siendo a nivel más arriba en la toma de decisiones y creo que no solo es un problema que se debe aportar a partir de leyes, sino se tiene que trabajar mucho en la norma social que está vinculado a comportamientos y actitudes de la sociedad en general y cómo somos los peruanos. Finalmente somos nosotros quiénes elegimos a nuestras autoridades. Además, hay una conciencia ciudadana que vive con muchos estereotipos y roles de género que no está permitiendo que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los varones. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto muchos retrocesos en derechos sociales en relación a las mujeres de nuestro país.

¿Qué acciones se deberían tomar en cuenta?

Debe haber en la vida pública la participación de mujeres como gobernadoras y alcaldesas. Se necesita generar más espacios para las mujeres para que tomen las decisiones, no es por hacerle el favor, sino es porque tiene la capacidad de hacerlo. Asimismo, necesitamos referentes de funcionarias públicas no solo en la capital, sino también en Puno, Ucayali e Iquitos. Se necesitan figuras femeninas jóvenes que se vea a través de nuestros representantes de manera descentralizada.

