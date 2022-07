Congresista de Perú Libre, Margot Palacios, pidió la salida de Aníbal Torres de la PCM

La permanencia de Aníbal Torres a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros viene siendo cuestionada desde hace varias semanas. Las críticas ya no solo provienen de la oposición, sino también de aquellos más allegados al gobierno de Pedro Castillo. Por su parte, la congresista de Perú Libre, Margot Palacios, señaló que es necesaria la salida de Torres de la PCM y la implementación del programa de gobierno con el que fue elegido el presidente.

Palacios no solo se ha mostrado a favor de la salida de Torres, sino que señaló que “debe ser reemplazado por alguien que ayude a recuperar la confianza del pueblo a Pedro Castillo, implementando el programa de gobierno con el que ganó las elecciones en el 2021″. Las declaraciones llegan luego de lo dicho por su colega Américo Gonza quien anunció un posible cambio en la PCM.

Para el congresista, el presidente Pedro Castillo estaría a punto de anunciar nuevos cambios ministeriales y que pronto Aníbal Torres presentaría su denuncia ya que se considera que " ya cumplió su ciclo”. Sin embargo, lo señalado dista de la opinión del expremier Guido Bellido, quien recomendó al jefe de Estado mantener al actual presidente del Consejo de ministro en su cargo.

Aníbal Torres cuestionó desempeño de Mariano González al frente del Ministerio del Interior: “Hemos tenido muy mala suerte aquí”

“Yo ayer he estado con el premier y no le he escuchado comentar eso. Si yo fuera Pedro Castillo lo mantengo al Dr. Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros”, manifestó el parlamentario desde los Pasos Perdidos del Congreso de la República. Pese a no querer que Torres Vásquez deje la PCM, el legislador se mostró a favor de realizar cambios dentro del gabinete, pero, consideró, que eso ya le correspondería evaluar al jefe de Estado.

“Eso corresponde al presidente. Yo pienso que el presidente hará una evaluación de los integrantes del Gabinete y tomará la decisión, si cambia a uno o dos, o más”, señaló el también exprimer ministro. “En todo momento siempre es bueno ajustar si algo falta, nada es perfecto”, añadió.

VOZ DESDE DENTRO

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, fue consultado sobre los posibles cambios en el gabinete tras cumplirse un año de Pedro Castillo en el poder. Sin embargo, no logró a brindar mayores detalles sobre el tema al señalar que se trata de una función exclusiva del mandatario designar a los nuevos integrantes del gabinete.

“Es una facultad exclusiva del presidente de la República, los cambios ministeriales le corresponden a él (Castillo) cuando lo considere pertinente; esos cambios son trascendidos que no han sido conversados en el gabinete, el señor Aníbal Torres viene trabajando con tranquilidad, con solidez viene exponiendo con bastante autoridad las políticas de gobierno y no se ha hablado de ningún tipo de cambio”, apuntó Salas.

El ministro Salas confía en que el mandatario no dejará su cargo a pesar de las investigaciones que hay en su contra. Foto: Andina

En otro momento, el ministro se refirió al respecto de las críticas que recibió el presidente Castillo con respecto a su mensaje por 28 de julio y sostuvo que las cifras dadas por el mandatario son totalmente corroborables, incluso garantizó dicha data se puede hallar en el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

“Él ha expuesto una línea política de trabajo en el cual él ha establecido cifras que son absolutamente corroborables lo pueden consultar con INEI, se puede consultar con el Banco de Reserva del Perú y otros contextos más que, por supuesto se pueden ver en donde una hora con cuarenta minutos él expuso trabajo, quienes dicen que no escucharon situaciones en el mensaje de la nación que no de alguna u otra manera no llenaron sus expectativas debieron ponerle más atención al mensaje a la nación y me refiero específicamente a los críticos”, enfatizó el ministro del MinCul.

VIDEO RELACIONADO

Premier Aníbal Torres encaró a Jaime Chincha por decir que le 'patina el coco'. Canal N

SEGUIR LEYENDO