Jorge Montoya en contra de vacancia presidencial que se promueve: “No le veo una buena intención”

Contrariamente a lo profesado con anterioridad, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, se mostró en contra de sacar del poder al mandatario Pedro Castillo, tal como lo anunció su colega no agrupado Edward Málaga tras revelar que existe un borrador de una nueva vacancia presidencial que ya cuenta con la firma de 80 legisladores.

“Hay que construir esa moción de vacancia, que es lo que estamos haciendo. Hay un borrador circulando y que está siendo corregido por diferentes voceros. [...] Luego exponer esos argumentos al público, a la opinión, a los medios, para que se debata, para que se genere un consenso de si tenemos un momentum de vacancia y recién con ese convencimiento, ir a buscar los votos, hay que ir a conseguirlos, pero luego de haberlo explicado”, fue lo que dijo Málaga a RPP el pasado viernes 29 de julio.

Al respecto, Montoya utilizó su cuenta personal de Twitter para advertir a la ciudadanía que este nuevo intento por deshacerse de Castillo Terrones podría traer consigo consecuencias si es que no se inhabilita primero a su vicepresidenta Dina Boluarte, a quien consideró peor que el jefe de Estado.

“Existen rumores que congresistas están impulsando una recolección de firmas para la vacancia, de ser cierto esto no le veo una buena intención. Primero se debe de inhabilitar a la vicepresidenta y luego proceder con la vacancia”, posteó el parlamentario.

“lterar este proceso sería ponernos intencionalmente la soga al cuello. Nos equivocaríamos totalmente si ponemos de presidenta a Dina Boluarte sabiendo que será peor que Castillo. Seamos honestos y pensemos en el Perú”, agregó.

Por último, puntualizó que pasos debe seguir la oposición para llamar solo a elecciones presidenciales, a quienes además pidió no hacerle caso a “la izquierda caviar”, ya que solo están en busca del poder que han perdido.

“La izquierda Caviar se quiere meter por los palos porque está con ansias del poder que han perdido. PD: Los primeros en promover esta moción y lideran la misma es mi bancada”, indicó.

“Si alguien desea adherirse tendrá las puertas abiertas de nuestras oficinas para conversar y unir fuerzas. Agenda: 1) Inhabilitar a Dina Boluarte; 2) Vacanciade Pedro Castillo; 3) Elecciones presidenciales” aseveró.

PAREDES EN CONTRA DE MÁLAGA

En un diálogo con Infobae, la congresista Susel Paredes también se mostró en desacuerdo con esta iniciativa, pues aseguró que la moción de vacancia por incapacidad moral direcciona toda la responsabilidad de la crisis hacia el presidente de la República. Sin embargo, para la legisladora, el Parlamento también ha contribuido en tal problemática.

“El objetivo de la vacancia es acabar con la crisis. Partiendo de esa lógica, si solo se vaca el presidente, nosotros [los parlamentarios] estaríamos señalando que solo el presidente el culpable esta crisis. En mi opinión, somos culpables y corresponsables el Congreso y el Ejecutivo”, aseguró.

Según mencionó la parlamentaria, el Legislativo ha actuado incorrectamente cuando ha blindado a Juan Silva. No obstante, declaró que son los mismos congresistas que rechazaron interpelar y censurar al actual prófugo los que se encuentran a favor de la vacancia por incapacidad moral.

“Cuando yo he querido interpelar y censurar a Silva, los congresistas no querían. Los mismos [legisladores] que hoy dan de gritos pidiendo la vacancia lo rechazaron. Entonces, el Congreso le falló al pueblo por no hacer control político. Entonces, nos vamos todos”, afirmó.

“Soy una mujer política de centro y no puedo exonerar al Congreso de su responsabilidad al no controlar al ministro Silva en su momento. ¿Por qué no quisieron hacer control político? Cada congresista tendrá su dosis de responsabilidad. Yo lo he perseguido desde que entró porque él quería declarar la libre cancha a la informalidad del transporte que genera muertos, personas con discapacidad, huérfanos, viudas. Entonces, toda la culpa no la tiene el presidente”, agregó.

