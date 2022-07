Lilia Paredes también brindó un discurso por Fiestas Patrias tras criticado mensaje de Pedro Castillo

Amor a prueba de balas: Lilia Paredes respalda a presidente Castillo.

Luego del criticado mensaje presidencial de Pedro Castillo en el Congreso de la República, la primera dama, Lilia Paredes, también emitió un discurso por motivo de celebración de Fiestas Patrias.

A través de sus redes sociales, Paredes Navarro expresó un saludo al país al celebrarse hoy el 201 aniversario de su Independencia Nacional donde resaltó resaltó la unión nacional en estas fechas.

“Hoy es la fiesta de la patria, cumplimos un año más de independencia, de libertad, de sueños y retos que aún tenemos por cumplir, pero siempre unidos la costa, sierra y selva. !Viva el Perú!”, manifestó Lilia Paredes en su cuenta oficial de Twitter.

Precisamente, este 28 de julio, la primera dama acompañó al presidente Castillo durante su accidentado paso por el Legislativo, donde el jefe de Estado fue vapuleado por los congresistas presentes.

Los parlamentarios, principalmente de oposición, pidieron a gritos la renuncia del cargo del actual mandatario. “¡Fuera!”, “¡Renuncie”, “¡Corrupto!, fueron algunos de las expresiones de los legisladores. Como respuesta a ello, la primera dama, Lilia Paredes, alzó un pañuelo blanco en señal de paz.

PEDRO CASTILLO SE RETIRÓ DEL CONGRESO EN MEDIO DE GRITOS

El mandatario se encontraba terminando su discurso cuando fue interrumpido por los parlamentarios. “Hacer una lucha frontal contra la corrupción y que el Congreso de la República trabaje los proyectos de ley enunciados los cuales presento en este acto y teniendo testigo al país, hago entrega con mucho respeto a través de la Mesa Directiva. ¡Viva el Perú! ¡Viva el pueblo peruano!”, anunció entre gritos.

Durante el mensaje de Pedro Castillo, la parlamentaria Patricia Chirinos le gritó "corrupto"

La presencia de Pedro Castillo no generó la mejor reacción en los congresistas, quienes en más de una ocasión le dieron la espalda, gritaron o se retiraron del lugar.

Entre los legisladores que pedían que el jefe de Estado abandone el hemiciclo del Congreso estuvo la parlamentaria Patricia Chirinos, quien momentos después del tenso momento escribió en su cuenta de Twitter que no se arrepiente de su actitud.

“La indignación de escuchar a un corrupto decir tantas mentiras en solo unos minutos me llevaron a retirarme del hemiciclo. No me arrepiento. Como representante del país, dije lo que el pueblo piensa y quiere decirle a Castillo: ¡Corrupto!”, señaló la legisladora de Avanza País.

Otro de los congresistas que salió de la actividad oficial fue Carlos Anderson, quien justificó su accionar mediante sus redes sociales. “Tal y como anuncié, apenas iba a comenzar su mensaje el presidente Castillo, abandoné el hemiciclo como muestra de rechazo ciudadano al gobierno más corrupto e incompetente de los últimos treinta años”, escribió.

Por otro lado, Alejandro Cavero, también abandonó el lugar y afirmó que lo hizo por la “falta de respeto” de Castillo Terrones. “Irme del hemiciclo fue mi respuesta ante la evidente falta de respeto que nos muestra el presidente. No es consciente que su gobierno se cae a pedazos en medio de la mediocridad y la corrupción. Busca justificarse con falsos logros que no son otra cosa que el piloto automático”, mencionó.

LILIA PAREDES Y HERMANOS SON INVESTIGADOS POR LA FISCALÍA

El Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, del Ministerio Público, abrió investigación preliminar contra los hermanos de la primera dama, Lilia Paredes: Yenifer Paredes Navarro, Walther Paredes Navarro, David Paredes Navarro. Estos último tras revelarse que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) halló transferencias bancarias hacia la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción.

Según indica el reportaje de Latina, en esta investigación de la Fiscalía también se incluye al alcalde de Anguía Nenil Medina, así como a los hermanos Hugo y Anggie Espino Lucana.

La investigación rmenciona que la UIF detectó que los hermanos de Lilia Paredes realizaron una transferencia de 90.000 soles a Hugo y Anggie Espino Lucana tras el levantamiento del secreto bancario del empresario.

