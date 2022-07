Jaime Bayly habló acerca de las críticas del mensaje a la Nación de Pedro Castillo: “En política te agarran a trompadas”

Foto composición

El presidente de la República, Pedro Castillo, ha recibido críticas de todo lado y de todo tipo por el mensaje a la Nación que dio este 28 de julio ante el Congreso de la República. El discursó duró casi dos horas y, antes de realizar un balance de sus logros en su primer año de gestión, se quejó de la campaña que existe por sacarlo del poder.

En esa línea, aseguró que recibió una cachetada de las personalidades políticas que desconocieron los resultados de las Elecciones Generales 2021, en la que venció a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“He recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales con el voto consciente del pueblo peruano, pero en este segundo año no voy a poner la otra mejilla, sino extenderle la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo a partir de los objetivos nacionales de desarrollo que espera nuestra patria en marco de la política nacional del gobierno presentado para el 2021-2026″, indicó el mandatario.

Al respecto, el presentador peruano Jaime Bayly manifestó, desde su programa en Miami, Estados Unidos, que los lamentos de Castillo Terrones son injustificados ya que el “juego de la política” es así. “Es perfectamente natural, así es el juego de la política. Los que perdieron, y ahora están en la oposición, tratan de ponerle zancadillas al que ganó. Así es el juego de la política en todas partes, incluso en las sociedades más civilizadas”, alegó.

Asimismo, dijo que, en lugar de gimotear por las intenciones de la oposición de sacarlo del poder, debería estar tranquilo ya que solo le han dado una “bofetada” y no “trompadas”, “patadas en los testículos”, entre otros ataques que reciben los presidentes de turno por parte de sus adversarios políticos.

“¿Trump no se alegra cuando a Biden no le va mal? Trump se alegra. Cuándo Trump lee que la inflación está subiendo, él se va a jugar golf encantado. Cuándo lee que el país ha entrado en recesión, juega mejor todavía. Es la naturaleza de la política, los que están en la oposición quieren volver al poder, quieren desalojar del poder a sus enemigos. Es una lucha sin cuartel”, sostuvo.

“Entonces no tiene sentido que el presidente peruano diga esto. Es muy pueril, muy adolescente. ‘Me han dado una bofetada los que perdieron’, tiene suerte que le hayan dado una bofetada, porque en el mundo de la política, más que bofetadas, te dan trompadas, te dan puñetazos, te dan patadas en los testículos, te dejan nocaut, sangrante. Esa es la política. Ahora, si tienes la piel delgadita, suavecita, mejor no te metas, pero si te metes no te quejes después”, agregó.

Jaime Bayly criticó a Pedro Castillo por su Mensaje a la Nación: “Tiene suerte que sea una bofetada, en política te agarran a trompadas”

PEDRO CASTILLO OMITIÓ EL FINAL DE SU DISCURSO

El dignatario terminó su mensaje a la Nación entre gritos y reclamos de parte de los parlamentarios presentes en el hemiciclo. Esto generó que este omita una parte de su discurso en el que pide a los prófugos Juan Silva, exministro de Transporte, y Fray Vásquez, su sobrino, a entregarse a la justicia. El párrafo que anunció Castillo fue el siguiente:

“Hacer una lucha frontal contra la corrupción y que el Congreso de la República trabaje los proyectos de ley enunciados los cuales presento en este acto y teniendo testigo al país, hago entrega con mucho respeto a través de la Mesa Directiva. ¡Viva el Perú! ¡Viva el pueblo peruano!”, anunció entre gritos.

Sin embargo, el documento oficial, en el que se aprecia las más de 80 páginas de su discurso, contiene un párrafo no mencionado por el profesor cajamarquino. “Conmino a los ciudadanos que se encuentran prófugos de la justicia y que el país reclama su comparecencia, a entregarse a las autoridades, pues el Perú quiere saber la verdad”, señala el oficio.

SEGUIR LEYENDO: