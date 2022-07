César Acuña considera que Pedro Castillo “perdió la oportunidad de hacer un mea culpa” en su mensaje a la Nación

César Acuña criticó el mensaje a la Nación de Pedro Castillo

Pedro Castillo se presentó ante el Congreso peruano como el primer presidente de nuestra historia en ser investigado durante el desarrollo de su mandato. Diversas críticas han surgido a partir de lo dicho esta mañana, entre las que se encuentran la del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña. El excandidato presidencial calificó de oportunidad perdida la presentación del jefe de Estado.

“El presidente Castillo ha perdido la oportunidad de hacer un mea culpa o deslinde por los hechos graves que se le imputan. El mensaje a la Nación era el momento oportuno para hacerlo. Nuestra realidad es muy distinta a lo descrito”, escribió desde su cuenta de Twitter. En el mismo sentido estuvieron los comentarios de María del Carmen Alva, quien dijo que el presidente describió a Suiza antes que el Perú.

“Creo que vive en un mundo paralelo. Creo que tiene que cambiar de asesores. No solo no hubo autocrítica. Entró con la pata en alto. Comenzó a atacarnos primero a nosotros que estamos injuriando a su familia, que no hay prueba alguna de la corrupción, somos, como siempre, los malos de la película, obstruccionistas. No lo dejamos gobernar, pobrecito. Él, que quiere hacer tantas cosas”, dijo Alva irónicamente.

ADMITE ERRORES

Durante su mensaje a la Nación, el presidente Pedro Castillo admitió haber cometido errores al designar diversas personas en cargos de confianza. Sin embargo, no especificó si se refería a Bruno Pacheco y a ministros cuyas designaciones han sido cuestionadas.

Pedro Castillo

“Sin embargo, debo admitir, que hemos cometido errores con algunas designaciones, así como brindar confianza a quienes se aprovecharon y se burlaron de ella. Nada más opuesto y distante a mis valores, mis principios, mi dignidad son los actos de corrupción e inconductas. Tal como se ha registrado en la historia cuando desfalcaron el erario y los bienes públicos nacionales”, añadió.

MOMENTO INCÓMODO

El mensaje a la Nación de Pedro Castillo llamó más la atención por la actitud de los congresistas que por el recuento de acciones del mandatario durante su primer año de gobierno. A modo de protesta, varios de los parlamentarios de la oposición optaron por pararse de sus asientos y retirarse del hemiciclo, a pesar del pedido de la presidenta del Congreso, Lady Camones, de respetar la investidura presidencial.

Días atrás, el congresista no agrupado Carlos Anderson propuso la idea ante quienes, al igual que él, consideran que Pedro Castillo debe dar un paso al costado y ceder el poder. La propuesta fue rechazada por Camones señalando que “al margen de la persona, tenemos que respetar la investidura presidencial, creo que nosotros desde el Congreso debemos respetar las formas, no comparto eso”.

Patricia Chirinos, Carlos Anderson, Adriana Tudela y Jorge Montoya entre los congresistas que abandonaron el hemiciclo durante el mensaje a la Nación de Pedro Castillo.

Pero Anderson cumplió con lo que anunció y tras su retiro publicó una justificación desde sus redes sociales. “Tal y como anuncié, apenas iba a comenzar su mensaje el presidente Castillo, abandoné el hemiciclo como muestra de rechazo ciudadano al gobierno más corrupto e incompetente de los últimos treinta años”. El exintegrante de la bancada de Podemos fue seguido por Patricia Chirinos Soto.

“Lo de siempre. Un mensaje lleno de mentiras de un presidente corrupto. La vergüenza más grande de nuestra historia democrática tiene nombre: Pedro Castillo. Por eso, en representación de las mujeres y hombres del Perú le damos la espalda”, escribió desde su cuenta de Twitter. De Avanza País, los congresistas Adriana Tudela y Alejandro Cavero también optaron por retirarse de la sala.

VIDEO RELACIONADO

Alejandro Salas afirma que un congresista le mentó la madre al presidente Pedro Castillo. VIDEO: Canal N

SEGUIR LEYENDO