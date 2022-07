Pedro García calificó de “decepcionante” que Juan Carlos Oblitas haya decidido quedarse en la FPF

Pedro García se expresó de Juan Carlos Oblitas y su continuidad en la FPF.

La noticia de las últimas horas en la Videna ha sido la continuidad de Juan Carlos Oblitas en la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Sin embargo, no lo hará como director deportivo, sino como director general de fútbol, en un cargo que recién se creó para encabezar una reforma del balompié a nivel nacional. En ese sentido, el periodista Pedro García habló de este tema y mostró su desazón por la forma en cómo este se llevó a cabo, hasta el punto de quedar decepcionado e indignado.

El comunicador aprovechó el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes para analizar la situación, pero antes de ello, reconoció lo que el ‘Ciego’ hizo por el fútbol peruano. “Quiero que entendamos muy bien cómo va el tema de los valores y la ética. Mucha gente tiene mucho hinchaje por Oblitas, hasta me incluyo. Como hombre de fútbol, delantero, lo vi dirigir a una selección que le compitió hasta la última fecha de la Eliminatoria al resto de Sudamérica”, dijo.

El hombre de prensa no dudó en elogiar las facetas de Oblitas a nivel profesional, aunque sí quedó desencantado con su lado humano. “Al deportista, técnico y directivo no muere mi admiración. Pero al ser humano, es fuerte lo que voy a decir”.

En eso apareció Michael Succar con lo siguiente: “Creo que vas a ser un poco duro”, a lo que García respondió: “Cuando la admiración es alta, la decepción también y lo digo con dolor, porque tengo un genuino respeto por la carrera de Oblitas. Ahora, por encima de tus virtudes profesionales, están tus convicciones y las pongo por encima. Y desde lo personal, desde lo ético y moral, sí me decepciona esta decisión . Es lo que me produce”, declaró.

“Yo creo que el espíritu de su accionar ha sido el de toda su vida y no de hoy (ayer). De ahí viene mi decepción, porque de la mano de las convicciones profesionales, están las personales. Esta aceptación ha sido sumisa, resignada. Lo digo con respeto y sinceramente”, añadió.

Eso no fue todo, ya que ilustró la percepción que tenía del exjugador. “La imagen del propio Juan Carlos Oblitas ha sido la de un hombre de lucha y lo he visto con ideas siendo técnico de la selección con una oposición muy fuerte a su gestión en su momento. En 1996, 1997 y 1998, años difíciles para dirigir a Perú porque era un equipo que perdía siempre. Agarró el equipo muerto y lo hizo crecer, como pasó con Gareca”, señaló.

Juan Carlos Oblitas fue un gran apoyo para Ricardo Gareca en toda su etapa con la selección peruana. | Foto: Difusión

José Chávarri intervino e indicó que no era lo mismo ejercer como jugador y entrenador, que hacerlo como dirigente, debido a las obligaciones de cada personalidad. Pero Pedro siguió con su discurso: “A lo que voy es que tenía ese fuego sagrado en su interior que le permitía maniobrar con estatura en todo momento”.

De pronto, Pedro Eloy aclaró el motivo exacto por el cual tiene esa pena y guarda relación en cómo se llevó a cabo el retorno de Oblitas luego de un frustrado ‘intento’ de Agustín Lozano para que siga en la FPF.

“Para mí la ética es de todos los días y no muere. A mí me parece que él siempre ha sido una voz inteligente, rebelde, opositora y luego ocurre que el presidente de la FPF lo quiere limpiar, no lo recibe, se reúne con otros para ocupar su cargo y como no le aceptan ese ofrecimiento, en segunda instancia lo vuelve a llamar. Aceptar ese retorno me parece indigno y que no está a la altura de su investidura ni su pasado ”, manifestó.

El periodista analizó la permanencia del 'Ciego' y mostró su desazón, la cual argumentó. | Video: Movistar Deportes Perú

SEGUIR LEYENDO