Contraloría descubre compra injustificada de un dron por más de 200 mil soles para proyecto Pasto Grande

Contraloría encuentra compra injustificada de un dron para el proyecto Pasto Grande en Moquegua.

La Contraloría General de la República (CGR) encontró irregularidades en el uso económico del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG) . Debido a una adquisición injustificada de un equipo aéreo (dron) con recursos para financiar la formulación de un estudio de preinversión.

Según el informe del Control Específico N° 002-2022-2-5347 mostró que en el año 2019 se compró un dron que no cumplía con las especificaciones técnicas requeridas para su utilización. Además, un presupuesto que fue transferido de manera exclusiva para la elaboración de estudios del proyecto.

Estos hechos generaron un perjuicio económico de S/ 214,250, lo que establece una presunta responsabilidad penal y administrativa. Por ello, se inició un procedimiento administrativo en contra de exservidores del proyecto Pasto Grande.

La Gerencia General del PERPG aprobó, mediante la Resolución n.º 052-2019-GG-PERPGIGR.MOQ, un presupuesto para el proyecto de S/ 575,649 y un plazo de 330 días calendarios. Este plan tenía la finalidad de contratar servicio de consultoría, estudios especializados, y la adquisición de un dron sin ningún sustento técnico.

COMPRA DEL DRON

La Gerencia de Producción y Desarrollo Agrícola (Geproda) requirió la adquisición de una aeronave pilotada remotamente. Sin embargo, no consideró que para su operación se debía contar con un operador acreditado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Asimismo, para la adquisición de este equipo se convocó un proceso de selección. En este caso, en la segunda convocatoria se evaluó y se le otorgó la buena pro a la empresa SYSMAP PERÚ S.A.C por la suma de S/ 200,859 y un plazo de 15 días calendarios para la entrega.

No obstante, no solo su oferta no cumplía con las especificaciones técnicas para el dron, sino que tampoco el capacitador no cumplía con el perfil para dictar el curso de Fotogrametría con el Uso de Equipos No Tripulados.

El contrato se suscribió el 15 de noviembre de 2019, pero el proveedor entregó incompleta la adquisición e incluso con un retraso de 14 días.

A pesar de ello, Geproda dio su conformidad del dron y a la capacitación para el uso de este. Sin embargo, se evaluó que el equipo tenía limitaciones en su vuelo, lo que generó que esta aeronave se encuentre internado en Patrimonio sin uso desde su adquisición.

El informe de la Contraloría se remitió al alcalde del Gobierno Regional de Moquegua Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG) recomendándoles que aclaren sus responsabilidades administrativas. Además, se exhortó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción el inicio de acciones legales penales contra los presuntos responsables.

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Este proyecto tiene como objetivo dar solución a la escasez de recursos hídricos de la Región de Moquegua, como es la optimización de los recursos y mejorar el manejo del agua en los valles de la región. Está orientado al estudio de solución, identificación y compatibilización de mejores alternativas de oferta hídrica.

