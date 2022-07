Vanessa Tello se comprometió con su novio luego de alejarse de la televisión

Vanessa Tello se casará con su novio. (Foto: Instagram)

Vanessa Tello, quien es recordada por haber protagonizado el ‘Teme del verano’, se comprometió con su novio, así lo dio a conocer el portal Instarándula, del periodista Samuel Suárez. Aunque ella se encuentra totalmente alejada de la televisión, muchos todavía la recuerdan por su carrera como modelo.

Durante varios años la ahora nutricionista fue considerada como una de las figuras más cotizadas del medio, pero de una momento a otro decidió retirarse de los escenarios. ¿Los motivos? Ella explicó que fue para dedicarse a lo que realmente ama, la nutrición.

Asimismo, en su corta carrera televisiva, Vanessa Tello no solo protagonizó diferentes comerciales de televisión, también tuvo conocidos enfrentamientos, como sus críticas a los shows de Tilsa Lozano.

Ahora, la inflencer se casará y lo hizo publicó en sus redes sociales, donde lució el anillo de compromiso que le dio su pareja. “ Hace unos años era archirrival de Tilsa. De ahí se alejó de los medios, tuvo su bendición y ahora se amarra. Como se nos pasa la vida de rápido ”, escribió Samuel Suárez.

Cabe mencionar que la cuenta de Instagram de Vanessa Tello se encuentra netamente dedicado a su trabajo como nutricionista, por lo que muy pocas veces publica temas relacionados a su vida privada.

En dicha red social cuenta con mal de 250 mil seguidores, a quienes aconseja como alimentarse, además de hacer asesorías privadas. Ella cuenta con varios paquetes a la que sus fans pueden acceder tranquilamente.

Vanessa Tello se comprometió con su pareja. (Foto: Instarándula)

¿POR QUÉ ABANDONÓ SU CARRERA DE MODELAJE?

En un extenso mensaje que públicó en sus redes, Vanessa Tello, explicó que la motivó a dejar su carrera de modelaje, el cual se encontraba en ascenso tras haber participado en varios comerciales de televisión, además de ser llamada por diferentes marcas.

“ Realmente no fue una decisión tan difícil, siempre amé la carrera de nutrición. Desde muy pequeña, en sexto de primaria ya sabía que quería ser nutricionista. Lo tenía superclaro . Aunque ser modelo me cayó de sorpresa, debo decir que fue en el momento perfecto. Viaje, disfruté mucho y sobre todo me ayudó mucho a relacionarme, a ganar seguridad y metas económicas. Pero mi pasión por la nutrición seguía ahí y cada día crecía más y más”, empezó diciendo.

En otro momento, ella aclaró que nunca se sintió avergüenza de haber sido modelo, esto debido a que dicha carrera se complementaba perfectamente a sus necesidades del momento, pues estaba estudiando la carrera de nutrición.

“ ¿Tenía miedo? claro que sí, como se los dije en mi post anterior, el miedo siempre estará ahí, pero no podemos dejar que tome las decisiones por nosotros. Yo seguí mi sueño ”, finalizó.

