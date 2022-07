Juez definirá protocolo de actuación para eutanasia de Ana Estrada este miércoles 27 de julio

El protocolo a seguir para permitir una muerte digna para Ana Estrada sigue siendo materia de debate.

El juez supremo Carlos Calderón Puertas, magistrado dirimente en el caso que involucra a la psicóloga Ana Estrada, anunció que el miércoles 27 de julio antes de las 16:00 horas, emitirá su decisión sobre el protocolo de actuación médica para que la activista pueda acceder a la eutanasia.

Esto se da luego de que el 14 de julio, la Corte Suprema fallara a favor del proceso de amparo seguido por la ciudadana Ana Estrada Ugarte para acceder a una “muerte digna” a través del procedimiento de la eutanasia .

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema inició este viernes, una vista de causa en recurso de consulta a cargo del juez dirimente, Carlos Calderón. En esta audiencia pública virtual, con el informe oral de las partes procesales, se trató el protocolo de actuación médica y el punto de discordia en el marco del proceso indicado.

Es así que el actual presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, Carlos Calderón, se pronunciará sobre el protocolo de actuación médica para decidir la discordia parcial que aún está pendiente de resolver en este proceso y la cual será comunicada de manera electrónica.

Durante la audiencia, el abogado de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, pidió al juez dirimente que se adhiera al voto mayoritario de los magistrados intervinientes en este caso. En su informe oral, señaló que las condiciones que debe tener el protocolo médico ya fueron desarrolladas por el juez de primera instancia, quien ha ordenado a EsSalud y al Ministerio de Salud respetar la decisión de Estrada Ugarte de poner fin a su vida a través del procedimiento de la eutanasia.

ANA ESTRADA ESPERA QUE SE RESPETE SU DERECHO A UNA MUERTE DIGNA

En tanto, el exdefensor del pueblo Walter Gutiérrez resaltó que el pedido de una muerte digna, aunque parezca contradictorio, “es un grito por la vida, de vivirla con dignidad, que es la base del Estado constitucional”.

En su intervención, Ana Estrada señaló que estaba a la espera que se defina el protocolo médico elaborado y validado por el Ministerio de Salud, y que respetaba las ideas contrarias a la eutanasia, pero pidió el mismo respeto para su decisión.

Por su parte, el médico tratante Gonzalo Gianella se refirió al “estado terminal” y afirmó que era difícil señalar tiempos cuando una paciente se encuentra en esta etapa y que, además, no hay consenso médico para definir este concepto.

La activista Ana Estrada, en declaraciones para RPP, señaló que espera “que se resuelva (su caso) y que haya un voto razonable”. “Quisiera en principio decir que solamente se administre justicia, de acuerdo a los parámetros técnicos, es decir de forma razonable, rigurosamente, estrictamente técnicos y jurídicos, no con sesgos o creencias que tenga que ver con temas personales suyos, que todo sea transparente y que sea lo más justo posible”, indicó.

ANA ESTRADA PADECE DE ENFERMEDAD DEGENERATIVA

La activista Ana Estrada, de 45 años, fue diagnosticada a los 12 años de polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que debilita sus músculos y que actualmente la mantiene postrada en su cama la mayor parte del tiempo.

Desde hace más de cinco años tiene una traqueotomía, tras una crisis de su enfermedad que la mantuvo varios meses en un hospital, por lo que debe respirar por la garganta a través de un ventilador mecánico, lo que le impide hablar durante buena parte del día.

“He luchado por recuperar mi tiempo y decisiones sobre mi vida y mi cuerpo. Hoy me han concedido el derecho a elegir cuándo morir. Los que no entienden esto, jamás lo entenderán y no querrán entender”, añadió Estrada, admiradora de Ramón Sampedro, el primero en solicitar la legalización de la eutanasia en España.

