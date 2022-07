Médicos de la Maternidad denuncian muertes de bebés por falta de equipos

Médicos denuncian muertes de bebés por falta de equipos. Foto: Perú 21.

Los médicos del Instituto Nacional Materno Perinatal denunciaron la falta de equipos médicos, fármacos e insumos para una atención adecuada de los neonatos y las gestantes. Debido a ello, el índice de la tasa de mortalidad de los recién nacidos ha ido aumentando en el último mes.

Uno de los reclamos es porque los ventiladores se encuentran en mal estado y no cuentan con mangueras corrugadas para asistir a los recién nacidos. Por ello, deben brindar oxígeno de manera manual mediante bombeo y así intentar salvar las vidas de los pequeños.

Los trabajadores de la salud de la Maternidad de Lima señalan que se necesita 15 ventiladores mecánicos para atender a los bebés prematuramente, como también ampliar la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI), relató Blas Chuchón, secretario general y vocero del Sindicato Unificado de Trabajadores del Instituto Nacional Materno Perinatal.

FALTA DE MEDICAMENTOS

Uno de los doctores informó que la falta de medicina ha sido reportada desde el mes de junio, quienes hicieron un plantón para que lo tomen en cuenta, pero hasta la fecha no ha sido resuelta dicha carencia.

“Tenemos, en primer lugar, el sulfatante pulmonar. Hace tiempo dijimos que faltaban, hoy volvemos a repetir lo mismo. Esto es vital para nuestros recién nacidos. Si no se les da el sulfatante, los niños mueren. No tenemos medicamentos postparto y postaborto. La progesterona tampoco, y es vital para evitar las hemorragias en nuestras gestantes. Lo que reitero es el llamado al señor ministro; sobre todo por el bien de la madre y el recién nacido, para no caer en los niveles de muerte neonatal que en estos últimos meses estamos cayendo”, explicó uno de los médicos a La República.

Los trabajadores de la salud de la Maternidad de Lima señalan que se necesita 15 ventiladores mecánicos para atender a los bebés prematuramente. Foto: Agencia Andina.

SOLICITAN RENUNCIA

Indicaron que el director del Instituto Nacional Materno Perinatal, Félix Dasio Ayala Peralta, les ha cerrado la puerta y no desea dialogar con el Sindicato de Médicos de la Maternidad de Lima ante estos pedidos.

“Justamente en la última reunión que tuvimos el señor director faltó el respeto a todos los gremios. Se levantó del diálogo que estábamos realizando y nos negó rotundamente la tarjeta nutricional, que no hay para nadie, porque el Ministerio de Salud está prohibiendo”, declaró el vocero para el diario La República.

Sin embargo, detalló que se acercaron al Ministerio de Salud, pero recibieron información que esa responsabilidad es del director, por lo cual solicitan su renuncia ante el titular de la cartera de Salud.

“Efectivamente, nosotros nos encontramos aquí en protesta de falta de medicamentos, falta de ventilador, falta de uniformes para el personal. Por eso nos encontramos aquí. Hacemos un llamado al ministro de Salud, Jorge López Peña, quien se comprometió a hacer el cambio de gestión, pero hasta ahora no lo ha hecho”, denunció el vocero.

GESTANTES EN RIESGO

Tras la pandemia de la COVID-19, las gestantes eran una parte de la población vulnerable. En este sentido, el incremento de las muertes maternas en el 2020 fue de 439 gestantes por el coronavirus, convirtiéndose en la tercera causa de fallecimiento materna después de los trastornos hipertensivos y de las hemorragias del embarazo, con un 15,3 %, según la Revista Peruana de Investigación Materno Perinatal.

El Instituto Nacional Materno Perinatal logró realizar 20,971 teleconsultas Foto: TVPerú

Ante estas cifras, en abril del 2020 se implementó la atención prenatal de las gestantes a través de las consultas virtuales. En el 2021, el Instituto Nacional Materno Perinatal logró realizar 20,971 teleconsultas, las cuales estuvieron a cargo de especialistas quienes brindaron orientación y monitorización a las gestantes.

SEGUIR LEYENDO