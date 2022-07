Jugador de Sport Boys negó agresión verbal de Cristian Benavente al árbitro: “No le mentó la madre”

El delantero de Sport Boys, Diego Saffadi, fue testigo de la jugada que terminó con la expulsión del mediocampista de Alianza Lima, Cristian Benavente, en el último enfrentamiento entre ambos equipos por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1.

El ariete rosado negó una supuesta agresión verbal del ‘Chaval’ al árbitro Bruno Pérez que derivó en la amonestación con tarjeta roja a los 61 minutos de juego.

“No le mentó la madre en ningún momento. Yo he estado al costado. De lo que yo escuché, no pasó eso. Vi la situación y, entre comillas, metí presión, pero no pasó eso. Es cuestión del árbitro también. Benavente no hizo caso, no acató lo que decía el árbitro, pero lo que había escuchado es que decían que le había mentado la madre y no fue así”, afirmó.

En relación al partido entre Alianza Lima y Sport Boys que terminó con el triunfo 3-1 del cuadro blanquiazul, Saffadi consideró que su equipo mereció mejor suerte.

“Fue un golpe duro la derrota contra Alianza Lima. Sabíamos que podíamos empatar el partido o incluso ganarlo. El equipo lo dio todo ante un duro rival. Se vio reflejado en la cancha el esfuerzo que hicimos, pero Alianza concretó las que tuvo”, agregó.

Sport Boys enfrentará a San Martín por la tercera jornada del Torneo Clausura y el atacante del cuadro chalaco espera un triunfo para acercarse al objetivo de clasificar a un torneo internacional y alejarse de las zonas de descenso.

“Ganarle a San Martín sería un respiro y una victoria importante. Todos los rivales serán duros. Nuestra idea es sacar todos los puntos que se pueda. Ganar todos los partidos de local y de visita ganar o ganar un punto. Es un rival que en un partido puede recibir cuatro y al siguiente ganar. Cada partido es una historia distinta”

Saffadi marcó un gol en 15 partidos con Sport Boys en la presente temporada y dio a conocer su postura al respecto. “El gol es consecuencia del juego, primero la idea es jugar bien, hacer las cosas bien, rendir, hacer lo que te piden (el técnico) y ganar que es lo principal. Si se da el gol, bien. No siento presión porque considero que mi posición no es una que me permita quedar mano a mano todos los partidos, pero sería lindo, todos quieren hacer un gol. Paciencia, entrenar y bueno humor siempre”.

