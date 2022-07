Laura Spoya revela que padece de TDAH: “Muchos adultos andan por la vida sin ser diagnosticados”

Laura Spoya revela que padece de TDAH.

Laura Spoya es una de las exMiss Perú que ha alcanzado gran popularidad en las redes sociales. La ahora madre de familia comparte en sus redes sociales contenido sumamente creativo, sin embargo esta vez se tomó un tiempo para hablar de la salud.

Con un divertido video, la reina de belleza contó su experiencia tras ser diagnosticada con Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, más conocido como TDAH. En una publicación de Instagram, dedicó unas palabras a quienes viven con este diagnóstico y señaló que no se trata de nada malo.

“Espacio seguro para Neurodivergentes. Sí, así como yo te sentaban al fondo del salón solit@ para que no distrajeras a los demás, bienvenid@ a mi cuenta. Cuando me preguntan, pero ¿cómo es que se te ocurren esas ideas tan locas? ya saben por qué. Muchos adultos andan por la vida sin ser diagnosticados. A veces se confunde con Ansiedad o depresión y eso es porque las personas que tenemos TDAH tenemos poca tolerancia a la frustración. Un mal diagnóstico puede empeorar el trastorno. Yo lo abrazo con cariño porque siempre tengo millones de ideas y proyectos y ya hasta me da risa perder mi teléfono unas 10 veces al día. Mi frase favorita: “¿qué iba a hacer?”. ¿Alguien más tiene TDAH por aquí? P.d: se diagnostica con un neuropsicólogo o psiquiatra. NO SE AUTODIAGNOSTIQUEN”, escribió Spoya.

Con esta descripción, Laura Spoya compartió un video en el que presenta su diagnóstico y explica todos los síntomas que tiene este trastorno y que podrían ser un indicador para evaluar a algún menor. Además, aclaró que algunos genios internacionales también lo poseen por lo que no es sinónimo de derrota.

“Pero, ¿qué se siente tener TDAH? Hablar mucho e interrumpir, hacer mil cosas a la vez, memoria selectiva, corto periodo de atención, estar en constante movimiento, desorganización. Pero no está tan mal tenerlo, tú sabes que las personas que tenemos TDAH somos muy creativas e inteligentes. Famosos como Steve Jobs, Jim Carrey o Sylvester Stallone tiene TDAH ¿Eso significa que si yo lo tengo también voy a poder ser exitosa en la vida? Obvio microbio. Así que, si tu lo tienes también, bienvenido al club”, sentenció.

Diversos usuarios se sintieron representados con Spoya por lo que no dudaron en revelar que también padecen del trastorno y se mostraron agradecidos por hacerlo ver como un tema normal en nuestra sociedad.

SU VIDA EN EL COLEGIO

El mismo video de su diagnóstico fue publicado en su cuenta de TikTok, aquí una usuaria le consultó sobre cómo llevó su etapa escolar sin ser diagnosticada. Laura Spoya entendió el por qué de más de un episodio de su niñez que en ese momento no entendía el motivo.

“Un colegio con enseñanza convencional puede resultar muy tedioso para niños que tienen TDAH, ¿por qué? Nuestro cerebro funciona de manera completamente diferencia, no somos neurotípicos, los profesores en colegios convencionales están capacitados para seguir normas, a nosotros nos cuenta mucho trabajo esta sentados. Yo estuve en un colegio de monjas y me sentaban solita en la carpeta de al fondo para que no converse con los alumnos, era muy curiosa y muy habladora. Mi mamá para enseñarme las cosas me inventaba canciones. A veces puede confundirse con ansiedad y depresión, pero es solo porque tenemos una baja tolerancia a la frustración”, comentó Laura Spoya.

