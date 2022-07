Wilmar Elera criticó a Pedro Castillo por salida de Mariano González y lo atribuye al equipo especial para capturar a su entorno prófugo

Wilmar Elera sobre la salida de Mariano González: “Parece que no le ha gustado que forme un equipo especial para capturar a sus sobrinos y a Pacheco”. Foto: Agencia Andina.

Wilmar Elera, congresista y vocero de la bancada de Somos Perú, declaró estar en contra de la salida del exministro del Interior. Manifestó que al presidente Pedro Castillo no le ha gustado que se forme un equipo para su investigación.

“Me parece intolerable que después de 15 días de nombrar a Mariano González como ministro, lo cambien como si fuera fusible. Parece que no le ha gustado que forme un equipo especial para capturar a sus sobrinos y a Pacheco”, declaró.

Por su parte solicitaría a la Junta de Portavoces una sesión extraordinaria del Pleno para debatir la vacancia presidencial.

“El pueblo está que espera decisiones del Congreso. Hoy espero que podamos acordar en Junta de Portavoces que se aplique el artículo 50 (del Reglamento del Congreso), donde se pide que se haga un Pleno extraordinario para tratar un tema específico, como es la vacancia del presidente”, declaró a los medios de comunicación.

Sin embargo, en la última sesión la Junta de Portavoces manifestó que citará al premier Aníbal Torres y a Mariano González ante la Comisión de Fiscalización. Mientras que el ministro de Justicia será citado a la Comisión Permanente.

MOCIÓN DE VACANCIA

Muchos congresistas se han mostrado a favor de la moción de vacancia. Por su lado, el parlamentario Jorge Montoya indicó que “apenas se instale la nueva Mesa Directiva del Congreso presentaremos una moción de vacancia” se manifestó a través de su cuenta de Twitter.

Twitter oficial del congresista Jorge Montoya.

Sin embargo, para Elera no se debería esperar estas nuevas elecciones. “El congresista Montoya ha indicado que quiere presentar una moción de vacancia cuando tengamos una nueva junta directiva, pero me parece que es demasiado. Hoy podemos aplicar el segundo considerando del artículo 50 del Reglamento del Congreso para pedir que las 3/5 partes del Congreso puedan solicitar un Pleno”, manifestó.

Por su parte, en la última conferencia de prensa de la Junta de Portavoces detalló que no se habló de una posible vacancia, porque indicaron que esperarán la instalación de la nueva Mesa Directiva y solicitarán la vacancia con la documentación debida.

Presentarían moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Foto: Agencia Andina.

DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA

Por otro lado, el congresista de Somos Perú afirmó que e nvió un oficio a la fiscal de la Nación , en el que denuncia que la salida del exministro del Interior, Mariano González, fue arbitraria. Además, por contar con diferentes contradicciones.

“He mandado un documento a la fiscal de la Nación indicando que hay una falta a la fe pública, ya que no ha habido una renuncia por parte del ministro del Interior, sino que ha sido retirado, y lo que indica esa resolución de aceptar la renuncia es falsa”, enfatizó

¿RENUNCIA O DESPIDO?

Mariano González, quien se convirtió en el sexto ministro en casi un año del gobierno de Pedro Castillo, confirmó que se enteró de su salida por Twitter y minutos antes había conversado con el presidente.

“Minutos antes, venía conversando, justamente con él por teléfono. Lo sentí en un tono incómodo y me dijo: ‘Las decisiones que está tomando no las ha consultado con nadie’, eso no es así'”, comentó e informó que pidió al presidente resolver las dudas de manera personal.

Además, añadió que no tiene duda de su compromiso que tiene el presidente de la República. “Yo no tengo hoy ninguna duda del compromiso que tiene el señor con la corrupción. Y no tengo ninguna duda que esta salida abrupta tiene como fin obstruir la administración de justicia”

