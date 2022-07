Torres sobre Gareca: “Erradiquemos el complejo de inferioridad de que solo un extranjero puede ser bueno”

Fotos: Andina y Federación Peruana de Fútbol / Composición: Infobae Perú.

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, no fue exento a la opinión sobre la salida de Ricardo Gareca del cuerpo técnico de la Selección Peruana de Fútbol, quien se despidió este martes 19 de julio de la afición tras no llegar a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para continuar dirigiendo a la blanquirroja por un proceso eliminatorio más.

En diálogo con Radio Ovación, el Premier reconoció el buen desempeño realizado por ‘el tigre Gareca’, pero no dudó en mencionar que considera importante que la ciudadanía peruana deje de lado su “complejo de inferioridad” en referencia a profesionales del extranjero, y apuntando a que el reemplazo del extécnico de la escuadra nacional sea del Perú.

“Yo tengo una opinión como, seguramente, la tienen todos los peruanos sobre lo sucedido con el técnico Gareca y, en ese sentido, pienso que el profesor Gareca es un extraordinario entrenador, nos ha llevado a un Mundial y casi nos lleva a un segundo de manera consecutiva, sin duda un profesional que conoce bien su oficio”, manifestó Torres.

“Pero no es el único. No quiero desmerecer lo realizado por Gareca, pero acá tenemos que erradicar ese complejo de inferioridad que solo un extranjero puede ser muy bueno . Existen técnicos nacionales muy capaces que pueden ocupar ese cargo”, añadió el primer ministro.

“EN LA VIDA NO TODO ES DINERO”

Aníbal Torres tampoco pasó por alto el tema de las fallidas negociaciones entre la FPF y Gareca, y criticó que la decisión del ‘Tigre’ de continuar o no dirigiendo la selección blanquirroja no debería pender de los temas económicos. Por el contrario, consideró que debería tener una actitud más comprensiva debido al actual escenario que atraviesa el país y no “enojarse”.

“Yo sugiero a las personas involucradas en este asunto que actúen con un poco más de responsabilidad, transparencia, respetando a la opinión pública que siempre apoyó y, sobre todo, decirles que en la vida no todo es dinero. Al profesor Gareca se le está pagando muy bien y, si algún reajuste tiene que darse, por como están las cosas en el mundo, tampoco hay por qué enojarse”, declaró el jefe del gabinete ministerial.

Torres también reconoció que el presidente de la federación, Agustín Lozano, “cometió un error”, pero que podrían ser subsanadas con el DT.

“Entiendo que el señor Lozano ha incurrido en un error, pero recordarle al profesor Gareca que acá todo un país lo quiere, lo estima como entrenador de nuestra Selección y que supere esas pequeñas diferencias que, al parecer, son económicas”, agregó.

RICARDO GARECA AGRADECE AL PERÚ EN ÚLTIMA CONFERENCIA DE PRENSA

El último martes al medio día, Ricardo Gareca -junto a su comando técnico y el abogado Mario Cupelli- se despidió del país en su última conferencia de prensa como DT de la Selección Peruana. Durante su discurso, confesó el sueño que tenía de seguir al frente de la escuadra nacional, dio algunos detalles del por qué no se dio su renovación en las reuniones con la FPF, y no se olvidó de tener un gesto de agradecimiento con la ciudadanía peruana que lo apoyó en su recorrido.