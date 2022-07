Terror en campeonato de fulbito en Villa El Salvador: policía en retiro habría disparado a padre de familia

Terminó en desgracia. Un padre de familia fue brutalmente golpeado y atacado a balazos por parte de dos sujetos cuando se llevaba a cabo la final de un campeonato interbarrios en el sector 1 en el distrito de Villa El Salvador.

Un balazo en la cabeza y el abdomen alcanzaron el cuerpo del hombre que fue identificado como Fredy León Gómez (36) quien tuvo que ser auxiliado por sus familiares y amigos para luego ser trasladado hasta el hospital María Auxiliadora.

Según comentó la suegra del afectado, todo habría iniciado por la rivalidad que mantenían dos equipos de fútbol que participaron en el campeonato .

“Viene el que tiró la botella en la cabeza que es el que lo ha baleado; le rompen la cabeza, lo dejan ensangrentado, en eso sacan el arma y le disparan a quemarropa, yo estaba a su costado”, aseguró Dina Lozano, pariente de la víctima.

En otro momento, los familiares de la víctima de este ataque, sindicaron a Ricardo León Castañeda Polo como autor de los disparos que impactaron contra el padre de familia que resultó gravemente herido; sin embargo, la madre del acusado negó dichas imputaciones.

“Sí escuché los disparos, pero yo no sé de dónde vinieron, tampoco sé dónde está mi hijo”, aseveró Miriam Polo, madre del sindicado como autor de los disparos contra Fredy León Gómez.

En esa misma línea, la madre del policía en retiro, exhortó a su hijo a que aclare lo ocurrido y que pruebe su inocencia. “Hijito, si me estás escuchando, ven a aclarar, papá. Yo sé que tú no has disparado, yo sé que tú no has tenido armas. Ven, papi, para que se aclare”, dijo.

Según informó la comisaría de Laderas de Villa, Castañeda Polo es un policía en retiro y de momento no se tiene conocimiento de su paradero.

Otro de los implicados en este lamentable hecho sería uno de los participantes de dicho torneo de nombre José Felipe Soriano.

ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE

En tanto, la familia del afectado exige justicia para León Gómez y a su vez pidió apoyo económico para los gastos de las intervenciones a las que deberá ser sometido.

“Pedimos apoyo porque le están pidiendo 5 plaquetas porque ha sufrido una hemorragia; ha perdido mucha sangre de la cabeza, mi hija está en el hospital con él ahorita y le han dicho que está entre la vida y la muerte”.

Por lo pronto, la policía tendrá que iniciar las investigaciones por este caso para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades sobre este feroz ataque en contra de Fredy y eventualmente dar con los autores de los disparos efectuados.

