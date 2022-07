Parlamentario Luis Kamiche habría llevado a su pareja a trabajar al Congreso con sueldo de 12 mil soles

Conoce la historia del "congresista enamorado" y su "asesora 1"

El “congresista enamorado”. Así califican al parlamentario Luis Roberto Kamiche en un reportaje presentado en la última edición de Panorama. Y es que no es para menos, porque a pesar de saber que no puede llevar a trabajar a instituciones públicas a personas vinculadas directamente a su entorno, habría contratado como asesora, a su actual pareja sentimental.

La involucrada es identificada como Katherine Marita Cruz Vargas, quien hasta la fecha se encuentra laborando en el despacho del mencionado parlamentario con el cargo de “asesora 1″ y ganando un nada despreciable sueldo de 12 mil soles mensuales, lo cual ha causado gran indignación en la mayoría de peruanos.

Lo peor de todo, es que al parecer no les preocupa ocultar su “amor”, pues llegan a trabajar juntos al Congreso en la camioneta de la asesora, la cual maneja con mucha confianza el parlamentario, quien, al ser abordado por el periodista encargado de la investigación, indicó que tenía una reunión y no lo podía atender.

“Háblame de temas del Congreso, de mi profesión y de mis estudios, pero de estos temas personales no. Yo no voy a caer en el figuretismo ni en escándalos”, indicó muy cortante el congresista Luis Roberto Kamiche mientras negaba reconocer las fotografías que el reportero le presentaba y donde aparecía muy cariñosamente junto a su asesora.

Asimismo, Panorama presentó una serie de reveladoras conversaciones entre el parlamentario y Katherine Cruz con fechas desde el 2 de febrero hasta 1 de abril del 2021. En estos textos, la supuesta pareja recuerda el inicio de su “romance”. “Sabes algo, hoy cumplimos una semana desde que nos besamos. Lo último que te daría serían problemas. Si tú eres feliz yo soy feliz. Te extraño”, escribió el “congresista enamorado” en un chat de Facebook.

Roberto Kamiche pide que se respete la hora de almuerzo.

DENUNCIA

Pero esta historia tiene más páginas, según el programa dominical, Luis Roberto Kamiche y Katherine Marita Cruz Vargas se conocerían desde antes de la campaña política de las últimas elecciones 2021, pues una denuncia de la exconviviente del parlamentario, revelaría detalles más que impactantes.

Panorama presentó un documento policial con fecha del 5 de mayo de 2021, que trata sobre una denuncia puesta en una comisaría de Trujillo por maltrato psicológico. “Eres de escaso cerebro, estoy harto de ti, ya conseguí una persona que está a mi nivel intelectual y la llevaré como asesora del Congreso, con quien tengo una relación sentimental”, advirtió en su momento, Luis Roberto Kamiche a su expareja.

Al respecto, Katherine Cruz Vargas, evitó pronunciarse: “Disculpe, yo no soy una persona pública. Pero igual me llama más tarde y lo atenderé”, dijo a “Panorama”. Aunque el dominical pudo acceder a fotografías donde se les aprecia a ambos actuar de forma cariñosa que no son las adecuadas entre un jefe y su subordinada, ninguno de los implicados quiso hablar sobre el tema.

Por su lado, el exoficial mayor José Cevasco aclaró que lo cometido por Roberto Kamiche sería una falta al Parlamento y un delito: “Los parlamentarios pueden llevar al personal de su confianza, pero de ningún punto de vista a una pareja sentimental. Si se demuestra que este parlamentario llevó a su pareja a su despacho congresal, se configura el delito. Recuerden que el nepotismo es un trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos.”, explicó.

