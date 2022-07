Representantes de seis nacionalidades se enfrentarán en la jaula de MMA en el FFC 51

El peleador peruano Cristiano Estela. Foto: Difusión

La práctica y la afición por las artes marciales mixtas en el Perú crece cada vez más. Con hasta cinco representantes en el UFC, antes de la pandemia, el llamado MMA peruano se consideraba al nivel de una potencia en Latinoamérica. Para refrendar que el país es un importante escenario, la liga Fusion Fighting Championship (FFC) celebrará su edición número 51 con una jornada que contará con representantes de Brasil, Argentina, México, Ecuador, Venezuela y por supuesto locales.

En la pelea estelar, el crédito local Cristiano Estela, quien ha sido tres veces campeón nacional, se enfrentará al brasileño Dimitri Zebroski, que también ha conseguido la misma cantidad de títulos en su país. Ambos se enfrentarán en un duelo de peso wélter (77 kgs.)

Conocido como “El Bad Boy”, Cristiano cuenta con varios años en la práctica de esta disciplina, además, en su récord ostenta victorias ante rivales brasileños, argentinos y colombianos. En su anterior presentación encabezó la cartelera de FFC en México.

Al frente tendrá a un experimentado oponente, con experiencia en difíciles plazas como Rusia y Chechenia. El brasileño llega a Perú dispuesto a obtener una victoria y buscar convertirse en retador de la categoría.

“Todos mis rivales vienen con la mentalidad ganadora de querer ganarme y que le den una oportunidad por el título. Yo también he tenido peleas duras, va querer noquearme; pero eso no va a pasar. Me siento contento de volver a pelear en Lima y tener el apoyo de la gente”, manifestó el peleador peruano.

DUELOS PERÚ VS. ARGENTINA

Los combates coestelares de la jornada estarán marcados por duelos entre representantes peruanos y peleadores de la República de Argentina. El experto en sumisiones de Trujillo Óscar Ravello le hará frente al noqueador rioplatense Cristian Domínguez, en el peso wélter, antes de la pelea principal.

Y previamente, en el peso ligero (70 kgs) el golpeador peruano Roger García se medirá en un mano a mano ante el argentino Alejandro Castillo, quien llega invicto a la ciudad de Lima. Para la crítica especializada peruana, estos dos combates prometen grandes emociones.

Completan la cartelera estelar los enfrentamientos entre el peruano Inor Valladares y Miguel Ángel Fierro de Ecuador, y el duelo entre el mexicano Hugo Lezama y el brasileño Patrick Quadros, en los 91 kgs.

CARTELERA OFICIAL DEL FFC 51

CARTELERA ESTELAR

· Cristiano Estela (Perú) vs. Dimitry Zebroski (Brasil) / Peso wélter

· Oscar Ravello (Perú) vs. Cristián Domínguez (Argentina) / Peso wélter

· Roger Garcia (Perú) vs. Alejandro Castillo (Argentina) / Peso liviano

· Inor Valladares (Perú) vs. Miguel Ángel Fierro (Ecuador) / Peso mosca

· Hugo Lezama (México) vs. Patrick Quadros (Brasil) / Peso semicompleto

CARTELERA PRELIMINAR

· Luis Pajuelo (Perú) vs. Malambo Peláez (Perú) / Peso pluma

· Jesus Avilés (Perú) vs. Kevin Pastrán (Venezuela) / Peso liviano

· Pablo Quintanilla (Perú) vs. Renzo Salvattore (Perú) / Peso mosca

· Josías Pérez (Perú) vs. Abran Letona (Perú) / Peso gallo

· Alex Limaco (Perú) vs. Pablo Medina Bones (Ecu) / Peso liviano

· Yanina Morales (Perú) vs. Lucero Valkiria (Perú) / Peso paja

· Jesús Herreras (Perú) vs. Marco Álvarez (Perú) / Peso gallo

LAS MMA EN EL PERÚ

El deporte de las MMA es relativamente nuevo en el mundo, no supera los 35 años; sin embargo, se ha convertido en una de las disciplinas con gran número de fanáticos en el mundo. Aunque en nuestro país su popularidad no alcanza los niveles del fútbol, va ganando adeptos con la difusión de los combates de la ya famosa UFC.

Pese al poco tiempo que tiene este deporte, en comparación a otros como el boxeo o la lucha, Perú es uno de los territorios en los que hay más años practicándolo. Las épocas del recordado full contact dieron paso al anteriormente llamado ‘vale todo’.

Nombres como Iván Iberico, “El Pitbul”; Fernado Roca “El Zopilote”; y Angelo Díaz, “El Tiburón” son considerados los precursores de esta disciplina y por ello hasta nuestros días cuentan con muchos seguidores en el país.

A nivel mundial, Perú también ha destacado en la elite máxima de esta disciplina. Tal es el caso de Tony “El Mendigo” de Souza, quien se hizo un nombre en el UFC, compitiendo en el inicio de la década del 2000.

Años más tarde con la expansión a nivel global del UFC, hasta cinco peruanos llegaron a estar bajo contrato al mismo tiempo (sin contar a Valentina Shevchenko), sin embargo, en la actualidad solo queda Claudio “El Niño” Puelles.

