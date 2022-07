Médico estético se burla del rostro de Janeth Barboza: “¡Qué miedo! Hay cosas que no tienen solución”

Foto captura: Magaly TV, la firme / Composición: Infobae Perú.

La pelea entre el médico estético, Steve Díaz, y la conductora de ‘América Hoy’, Janeth Barboza, no tiene cuando acabar. Esta vez, el especialista no toleró que lo ningunearan y afiló su lengua para responder a la conductora de televisión. Además, aprovechó el momento para hacer un análisis del rostro de Barboza.

“Ponla a Janet Barboza que tiene cuatro pelos y sin maquillaje y Janet tiene 48, 47 dice ella. ¿cómo va a a llegar a los 50? ¡Que miedo! Hay cosas que no tienen solución, yo pensé que lo único que no tenía solución era la muerte”, comentó el médico en la última edición del programa de ‘Magaly TV, la firme.

En esa misma línea, el especialista señaló que muchas de sus pacientes, que llegan a querer hacerse algún ‘retoquito’, le piden que por favor no la dejen como Janeth Barboza.

“’Doctor, yo tengo mucho miedo de quedar así como Janet Barboza’, voy grabar a mis pacientes para que la señora misma sepa que si es verdad. Nadie quiere la cara de Janet Barboza”, arremetió el especialista.

Díaz también dejó entrever que Barboza se habría realizado una cirugía plástica a una edad que no le correspondía, por lo que ahora su rostro luce hinchado.

“El error que ella ha cometido es hacerse una cirugía plástica, un lifting para ayudarse a la cara a los 40 años. O sea, tu no puedes hacer eso porque estás muy joven. Una cirugía plástica para levantarte la piel facial se hace a partir de los 55, 60 años”, señaló.

“Muchos cosmíatras sin escrúpulos le ha puesto a la gente biopolímeros (aceite de avión refinado)”, manifestó el especialista en clara alusión a la presentadora de ‘América Hoy’.

En esa línea, Díaz advirtió que este tipo de productos actualmente es ofrecido como colágeno, gel, “pero no, sigue siendo biopolímero, y tú no te puedes poner. Lo único que te puedes poner en la cara es ácido hialurónico”, advirtió.

MÉDICO ESTÉTICO LE PROHÍBE LA ENTRADA A SU CONSULTORIO A JANETH BARBOZA

Una de las urracas de Magaly Medina le preguntó a Steve Díaz sobre qué tratamiento le podría ofrecer a Janeth Barboza para mejorar el aspecto de su rostro, pero él tajamente señaló que no le permitiría el ingreso a su clínica porque perdería su buena reputación como profesional.

“Prohibirle la entrada a mi clínica porque definitivamente lo único que haría es desacreditar mi trabajo. Yo no soy la Virgen de Guadalupe, no hao milagros”, mencionó.

¿CÓMO INICIÓ LA PELEA ENTRE EL MÉDICO ESTÉTICO Y JANETH BARBOZA?

El pasado 7 de julio, la presentadora de América Hoy mostró su molestia acerca de la ligereza con que el doctor Steve Díaz habla sobre cirugías cuando según ella es un esteticista.

Aquel día, la conductora presentó a otro médico en el programa e hizo hincapié que el sí era un médico de profesión y no como otros. “Que gusto tener un profesional, un cirujano, un médico y no un esteticista”, comentó para asombro de sus compañeros.

“Hay esteticistas que se hacen pasar por médicos, y opinan como si fueran cirujanos y no, no se dejen engañar, el doctor Ruiz si hace su trabajo”, expresó la presentadora de América Televisión.

Steve Díaz no se quedó callado y le dedicó un vídeo en TikTok a la popular “Retoquitos”, donde le dijo que no tiene la autoridad para hablar de cirugías, ya que su rostro no es el mejor resultado de un profesional en la belleza.

“Resulta que la señora Janet Barboza se puso hablar de mi trabajo, sobre mi profesión ¿Con qué cara? Después de ver que sus doctores, cosmíatras, esteticistas le hicieron en la cara, ¿Cómo pueden hablar sobre mi trabajo?, si yo nunca a Usted, le he hecho nada”, expresó.

