Padres denuncian que colegio fumigó aulas mientras sus hijos seguían en clases

Los padres de familia denunciaron que sus hijos empezaron a presentar malestares físicos por haber inhalado estos gases. | VIDEO: RPP Noticias

Los padres de familia del colegio Los Educadores, ubicado en el distrito de San Luis, denunciaron a RPP Noticias que las autoridades de la institución fumigaron las aulas por casos COVID-19, en pleno horario escolar y en presencia de los alumnos.

Según informaron, la fumigación estuvo a cargo de la municipalidad de San Luis y fue autorizada por la directora del centro educativo, quien no previó el daño que causaría a los estudiantes. Esta se realizó el último martes alrededor de las 11:00 de la mañana.

“No hemos sido informados sobre este proceso de desinfección. Este hecho nos ha perturbado y ha expuesto a nuestros menores de edad contra su vida y su salud. Estamos totalmente furiosos e indignados con el comportamiento funcional de la directora. Pedimos el máximo castigo para esta directora por irresponsable”, señaló una madre indignada, en comunicación con RPP Noticias.

“Se ha coordinado con el ente municipal, pero la responsable es la directora que no debe dejar así sea un ente público o privado, en horas de clase, cuando los niños están estudiando, fumigar sobre los niños”, agregó.

Según informaron algunos de los niños, incluso han empezado a presentar síntomas como vómitos y dolor de cabeza, a causa de los gases que se emitieron durante ese día. Algunos incluso han tenido que acudir a centros médicos.

“A mi hija la tuve en el centro médico, le pusieron clorfenamina a la vena para que pueda botar el humo tóxico”, contó Luz Chonta, madre de una de las niñas presentes durante la fumigación.

Con su denuncia, solicitaron que el Ministerio de Educación y la UGEL correspondiente tome las medidas sancionadoras a los responsables, ya que no solo aseguran de que no se les comunicó la fecha en la que se realizaría la desinfección, sino que no se previó los efectos negativos que podría tener en la salud de los estudiantes.

Foto: RPP Noticias

CLASES PRESENCIALES NO CESAN PESE A AUMENTO DE CONTAGIOS DE COVID-19

Pese a haberse declarado el inicio de la cuarta ola, por el incremento de casos de COVID-19 en el país, el ministro de Educación, Rosendo Serna, sostuvo que las clases presenciales deben continuar.

“Todos los países han reactivado la economía, las clases son presenciales, en la educación básica también. Se ha demostrado que no ha influido en nada en el tema del contagio a nivel de instituciones educativas”, aseguró en Arequipa.

“Está demostrado de que esta supuesta ola que va a iniciar simplemente es a nivel de contagio, pero el nivel de la incidencia en hospitalización no será como en la primera, la segunda, la tercera”, agregó.

Dijo que esto no debe afectar la enseñanza en los colegios y universidades, que paulatinamente han realizado una reinserción a las aulas de forma presencial. Por ello, también instó a la población a que se vacunen y, en caso tener más de 40 años, acudan a recibir su cuarta dosis de refuerzo.

“Tienen que vacunarse. La única forma de no ser contagiados es el tema de estar vacunado y si logramos una vacunación, sobre todo en los jóvenes de 12 y 18 años, la seguridad va a estar garantizada”, dijo.

Cabe recalcar que la vacunación no previene el contagio del virus de COVID-19, sino que prevé que está avance hasta un cuadro grave de la misma.

El titular de Educación se encontraba en la región de Arequipa para revisar la infraestructura de algunos colegios en los distritos de Paucarpata, Miraflores y El Cercado. Visitó el colegio Divino Corazón de Jesús, donde los menores estudian en establecimientos prefabricados.

