Brian Sarmiento: El motivo de la expulsión del argentino en Real Garcilaso vs Melgar en 2015

Brian Sarmiento denunció corrupción en el fútbol peruano.

Brian Sarmiento sorprendió a todos con sus recientes declaraciones. El argentino sostuvo que se vio perjudicado por la corrupción del fútbol peruano en el 2015. En aquel entonces, el volante se encontraba disputando las semifinales con Real Garcilaso frente a Melgar y fue expulsado, según él, sin motivo alguno. Horas más tarde, se reveló por qué el árbitro le mostró la roja.

Todo comenzó cuando Sarmiento, en una entrevista con un canal de Youtube, dijo lo siguiente: “Estaba en el banco y el árbitro me sacó tarjeta roja. Le pregunté el motivo y me dijo ‘Disculpa, lo que pasa es que ustedes no pueden salir campeones y te tuve que echar’”. Estas palabras rápidamente se volvieron tendencia en las redes sociales.

¿Realmente qué pasó? En el video del resumen de las semifinales del 2015 se ve que todos los jugadores de Real Garcilaso, entre ellos Brian Sarmiento con chaleco naranja, van a recriminarle al árbitro Diego Haro en el medio del campo y ahí el ‘gaucho’ se gana la cartulina roja. “Entró con la cabeza en otra cosa”, sostuvo uno de los comentaristas en su momento después de observar la expulsión del futbolista.

Brian Sarmiento fue expulsado en Real Garcilaso vs Melgar en 2015.

Willax Deportes también compartió en su cuenta de Twitter la ficha del compromiso donde se revela el motivo de la expulsión de Brian Sarmiento. “Emplea lenguaje grosero y ofensivo hacia mi persona. ‘Árbitro ladrón de mi...’”, escribió en la hoja Diego Haro.

Foto: Willax Deportes.

Sarmiento no fue el único que fue echado en dicho cotejo. El técnico Tabaré Silva y su asistente Alejandro Traversa también vieron la tarjeta roja. El DT de Real Garcilaso agredió con palabras similares a las del argentino al juez principal. “Me robaste el partido, vos nos robaste el partido inventando penales”, expresó.

Los integrantes del conjunto cusqueño no estuvieron contentos con el accionar del referí a lo largo de los 90 minutos, debido a que Haro cobró una mano dentro del área, el cual se convirtió en el único gol de Melgar en el encuentro de ida.

A Brian Sarmiento le dieron tres fechas y no pudo estar en la vuelta de las semis. El ‘León del Sur’ aplastaría 4-0 a los ‘celestes’ en Cusco y de esta forma consiguió su boleto a la final, en la cual venció 5-4 en el global a Sporting Cristal. El ‘Dominó' alzó su segundo campeonato nacional en toda su historia.

BRIAN SARMIENTO EN EL PERÚ

Brian Sarmiento llegó al fútbol peruano después de su estancia en Quilmes de su país. El atacante disputaría 39 compromisos con Real Garcilaso, ahora conocido como Cusco FC, entre Torneo Apertura, Torneo del Inca y Torneo Clausura. Asimismo, logró anotar ocho goles con la camiseta del club cusqueño.

Después de quedarse a poco de levantar el trofeo del campeonato nacional, se regresó a Argentina. Fichó por Banfield, luego pasó a Newell’s Old Boys, retornó al viejo continente donde perteneció a las filas de Volos de Grecia y su última experiencia en el extranjero fue en Aurora de Bolivia. Actualmente, se encuentra militando en la tercera categoría del balompié gaucho con Atlético San Miguel.

CLUBES DE SARMIENTO

Racing de Santander (España)

Xerez (España)

Girona (España)

Salamanca (España)

Racing Club (Argentina)

Arsenal (Argentina)

All Boys (Argentina)

Ponte Preta (Brasil)

Real Garcilaso (Perú)

Banfield (Argentina)

Newell’s Old Boys (Argentina)

Volos (Grecia)

Aurora (Bolivia)

Atlético San Miguel (Argentina)

