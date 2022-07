Martín Liberman arremetió contra Carlos Zambrano: “No le ata los cordones a Carlos Izquierdoz”

Martín Liberman arremetió contra Carlos Zambrano en medio de complicado presente de Boca Juniors.

Martín Liberman volvió a dejar duro comentario sobre la presencia de Carlos Zambrano en Boca Juniors. Esto tras las declaraciones de Hugo Ibarra, quien fue presentado en conferencia de prensa como nuevo entrenador del cuadro ‘xeneize’. ¿Y ahora qué dijo del defensa peruano? Aquí te contamos.

Como se sabe, el histórico exjugador debutó en el banquillo ‘azul y oro’ el último fin de semana frente a San Lorenzo en condición de visita. Y como primer cambio respecto al once inicial, puso al ‘Kaiser’ desde el arranque y sentó a Carlos Izquierdoz, algo que generó opiniones divididas en el mundo Boca.

Lamentablemente para los hinchas y el DT, Boca Juniors terminó cayendo 2-1 tras ir ganando 1-0. El tanto de los visitantes lo anotó Marcos Rojo. Pero lo curioso estuvo en la celebración, pues levantó la cinta de capitán y corrió para abrazar al ‘Cali’ en clara señal de apoyo. Pero ahí no quedó la cosa.

Dos días después de lo ocurrido (lunes), la institución convocó a los medios para la presentación oficial de Hugo Ibarra. Y como era de esperarse, le consultaron sobre la suplencia de Carlos Izquierdoz. “Fue una decisión técnica, para eso soy el entrenador. Tengo la responsabilidad. Creí que era lo mejor para el equipo”, señaló el técnico.

Estas palabras no cayeron bien en Martín Liberman y rápidamente utilizó sus redes sociales para dejar su opinión al respecto. “¿Ibarra dice que lo mejor para el equipo era que saliera Izquierdoz? ¡No se lo cree ni él! ¿Zambrano es mejor que el capitán? No le ata los cordones”, lanzó indignado.

Martín Liberman contra Carlos Zambrano en Twitter.

Pero no es lo único, el también conductor de TV le dio con palo al Concejo de Boca Juniors. “Qué improvisado es todo. El presidente (Jorge Ameal) es un seño sin ninguna capacidad. Le dicen lo que tiene que decir. Él no quería a estos entrenadores (de reserva)”, indicó.

“¿La gente de Boca cree que el Consejo es Ad honorem (sin percibir ninguna retribución económica)? Cobran sueldos millonarios y está muy bien. Nadie debe trabajar gratis. Pero no mientan con el amor. Están por el poder y la plata”, continuó.

“Hay que hacer periodismo. Eso hago yo. A mí no me van a callar. Soy el primero y el único que se les animó desde el día uno. Son improvisados e incapaces. Llaman a los medios para intentar silenciarme. Sigan que no lo van a lograr”, denunció Martín Liberman.

