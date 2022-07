Roberto Sánchez afirma que se debe respetar a las rondas campesinas porque “son un patrimonio importante”

El ministro de Comercio Exterior y Turismo aseguró que todos los peruanos deben respetar a las juntas rendiles y su “lógica concesionaria de seguridad”. | VIDEO: TV Perú

Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, comentó acerca de la retención de dos periodistas de Cuarto Poder por parte de rondas campesinas de Cajamarca. Señaló que las personas deben respetar a las juntas rendiles y su “lógica concesionaria de seguridad”.

“Hay mucho que hacer todavía, pero respetemos a nuestras rondas campesinas, que son un patrimonio importante y desde acá saludo y respeto a todas las rondas campesinas, cajamarquinas y de todo el Perú”, expresó en una entrevista con TV Perú esta mañana.

De esa forma, el ministro comparó el acceso a zonas resguardadas por los ronderos como los condominios en las zonas urbanas. Expresó que se debe pedir permiso y evitar “excesos”.

“Nosotros estamos preocupados, pero no queremos ir a lo errático. (...) Usted no puede entrar a un condominio, se pide permiso. (Pero) no es lo mismo un centro urbano de condominio, que nuestras comunidades. Ahí se ha visto, en la cámara, cerros arriba, empinados, que tienen su lógica concesionaria de seguridad”, dijo.

“No es como entrar a un espacio público. Se pide permiso, se avisa. Entonces, yo creo que ahí ha habido excesos, porque todos hemos visto (como) el micrófono prácticamente (está) siguiéndonos y acosándonos”, agregó.

Finalmente, señaló que el Gobierno está a gusto con el desenlace, donde la vida de los periodistas no corrió peligro. Aseguró también que son respetuosos de la libertad de expresión y a las comunidades.

“Hoy la vida de los señores periodistas están en resguardo, gracias a Dios, no se llegó a mayores, eso saludamos. Hay necesidad de que todos los peruanos entendamos que el trato respetuoso, la libertad de expresión, el cuidado de nuestras vidas, es un fin supremo. No exageremos”, expresó a modo de reflexión.

Además, también pidió que no se utilice este hecho para criticar al Gobierno o con fines políticos.

“No intentemos utilizar una situación así crítica, difícil, para golpear con una mirada política. Porque eso es lo que hoy se está haciendo, no por todos, pero hay sectores”, acotó.

Periodistas de América TV fueron secuestrados por rondas campesinas.

PERIODISTA DE CUARTO PODER DA DETALLES DE SU RETENCIÓN

El miércoles pasado se dio a conocer la noticia de que Elmer Valdiviezo y Eduardo Quispe, periodistas de América Televisión, fueron víctimas de un secuestro por parte de las rondas campesinas en Cajamarca. Esto por haber divulgado la noticia de que la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, habría prometido obras públicas en la zona.

Como condición para dejarlos libres, se les obligó leer un texto en horario estelas. Sobre este documento, Quispe señaló que “ellos lo dictaban”.

“En ese momento, hemos accedido a todos sus pedidos porque evidentemente estábamos en una situación difícil”, dijo a Canal N.

Reportero de América TV lanza comunicado desde Cajamarca.

“En un momento les digo: ‘¿Entonces, qué van a hacer? ¿Nos van a golpear o matar?’. Y uno de ellos me dice: ‘Tú no te preocupes por eso. Tú tranquilo nomás, eso va a pasar’”, dijo el periodista.

“Era un discurso fuerte, bastante amenazante, y por eso nosotros tuvimos que acceder a todas las condiciones que ellos nos pidieron. Y por eso se hace el comunicado: era la condición para irnos”, agregó.

Aclaró que los sujetos sí se identificaron como ronderos de la zona de Chadín. Pero lo que resultó aún más sorprendente fue que dijo que el alcalde del distrito estaba en la zona y no hizo nada para impedir el accionar de las rondas campesinas. Estuvieron retenidos un total de cinco horas, además se llevaron sus cámaras y tarjetas de memoria.

