Paolo Guerrero denunció complot en su contra: “Es una burla, una falta de respeto”

El 'Depredador' se mostró incómodo ante las declaraciones de dos periodistas deportivos

Paolo Guerrero se pronunció sobre los rumores respecto a la oferta que recibió de parte de Alianza Lima. En la mañana del viernes escribió un mensaje, a través de su cuenta de Instagram, dirigida a los hinchas blanquiazules para que no se dejen manipular por una parte de la prensa deportiva.

“Esto para mí es una burla, una falta de respeto. No es novedad que estos tipos siempre estén hablando tantas cosas falsas de mí, pero esto ya es el colmo y no voy a dejar que esto pase desapercibido (como es lo que hago siempre, no manifestarme ante cosas falsas) tengo que ponerle final porque se me crea una mala imagen más aún con el equipo que quiero, al que toda mi familia pertenece, solo les puedo decir al hincha blanquiazul que no se dejen llevar o manipular por este tipo de personas, que lo único que hacen es hablar mal de mí, yo ya los tengo identificados, estos tipos son pagados para hacerme daño, para perjudicarme”, inició.

“El que ve fútbol sabe que solo hablan cosas negativas de mí, nunca han hablado cosas positivas. Es una pena que en mi país, la prensa me trate de esa manera, sé que no son todos pero hay varios que están siendo pagados para perjudicarme (complot). Espero y les digo nuevamente que no se dejen manipular por esta gente. Todo lo que dicen es totalmente falso. Triste pero cierto”, concluyó el ‘Depredador’.

Además, el futbolista de 38 años adjuntó una imagen del video al que hace referencia.

Extracto del programa deportivo digital 'Erick y Gonzalo' (Video: Instagram)

El material audiovisual que Paolo Guerrero denuncia mediante redes sociales le pertenece a Erick Osores y Gonzalo Núñez. Ambos periodistas cuentan con un programa digital llamado: ‘Erick y Gonzalo’ y en su último capítulo, los comunicadores anunciaron explícitamente cual habría sido la cantidad de dinero que Alianza Lima estaba dispuesta a pagar:

“No es agradable hablar de dinero pero la propuesta de Paolo eran 96,000 dólares y Alianza estaba dispuesta a pagar esta cantidad de dinero al mes. En el Perú, todo puede pasar”, anunció tajantemente Osores en dicho episodio.

Uno de los panelistas acota con lo siguiente: “¿En qué equipo de Sudamérica le pagan a un jugador esa cantidad con esa edad?”, mientras que Erick Osores complementa haciendo énfasis de la edad de Paolo: “A los 40 años”, destaca.

Gonzalo Nuñez mostró sorpresa frente a la declaración de Osores y preguntó: “Y, ¿no la aceptó (la oferta)?”, mientras que Osores contesta que Brasil paga mucho más. Cabe resaltar que hace unos días, el gerente deportivo de Alianza Lima reveló que, desde el club, se había presentado una oferta al futbolista; sin embargo, no obtuvieron respuesta. Bellina tampoco detalló el monto ni las propuestas del trato.

El gerente deportivo del club habló sobre Guerrero, Farfán y Hurtado de cara al torneo Clausura.

Otro de los comentarios mencionados en el episodio de ‘Erick y Gonzalo’ es que la oferta ofrecida a Paolo Guerrero, de manera mensual, sería el valor de una plantilla entera de un club ubicado en media tabla. Haciendo énfasis de que la supuesta cantidad (96, 000 dólares) es excesiva en relación al valor real del jugador teniendo en cuenta factores como edad y continuidad en el campo de juego. Cabe resaltar que lo que denuncia el ‘Capitán’ peruano es solamente un extracto de lo que habría sido un programa completo. No obstante, el programa deportivo digital solo colocó un minuto del episodio bajo el título: “Alianza Lima le ofreció a Paolo Guerrero $96,000″ a modo de generar más polémica.

Después de la denuncia hecha por Guerrero en sus redes sociales, decenas de seguidores y usuarios lo apoyaron con un comentario en la cuenta oficial del programa digital ‘Erick y Gonzalo’ mostrándose a favor del futbolista y en contra de los comunicadores.

Durante las próximas horas se sabrá si Paolo Guerrero tomará medidas más serias relacionadas a este caso que, para él, se trataría de un complot auspiciado por gente que quiere hacerle daño, según lo expresó en su denuncia pública.

