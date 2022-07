Corte de Luz en Lima y Callao hoy 8 de julio: distritos, zonas y horarios | Foto: Agencia Andina

La empresa Enel realizará cortes de luz desde las primeras horas de hoy viernes 8 de julio. Por ello es importante que se mantenga atento y lea la siguiente nota si su distrito y zona está incluido dentro de los trabajos de mantenimiento que realizará la empresa.

VIERNES 08-07-2022

LA PERLA 08:30 – 18:30

AV. JOSÉ GÁLVEZ CDRA. 16, AV. STA ROSA CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, PSJE. PRIVADO CDRAS. 3, 5, 11, JR. 2 DE MAYO CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, JR. ARICA CDRAS. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, JR. CAHUIDE CDRAS. 11, 12, 30, JR. CAMANÁ CDRA. 8, JR. EMMA DETTMAN DE G. CDRAS. 1, 2, 3, JR. ESPAÑA CDRAS. 1, 3, 4, 6, JR. IQUIQUE CDRA. 1, JR. JOSÉ OLAYA CDRAS. 10, 11, 12, 13, 14, 15, JR. MANUEL GALDÓS CDRAS. 0, 1, JR. MCAL. CASTILLA CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, JR. MELGAR CDRAS. 1, 3, JR. MORRO DE ARICA CDRAS. S/N, 1, 2, 3, 4, 5, JR. PACHACÚTEC CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. TACNA CDRAS. 2, 3, JR. TARATA CDRAS. 1, 2, 4, 5, 10, JR. TÚPAC AMARU CDRAS. 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, JR. UNIÓN CDRA. 6, PSJE. LOS NOGALES CDRA. 1, URB. BENJAMÍN DOIG LOSSIO MZS. 2, 2B, A, A1, A2, B, B1, B2, D, D1, G, H, URB. NELY CHÁVEZ MZS. A, B, E, URB. LA PERLA ALTA MZS. B, C, D, Z, URB. MAGISTERIAL MZS. C, D, E, F, G.

PUEBLO LIBRE 09:00 – 16:00

CALLE ANDALUCÍA CDRAS. 1, 2, 3, 12, CALLE S/N CDRA. 2, CALLE SAN MARCO CDRA. 2, CALLE SEVILLA CDRAS. 1, 2, 3, CALLE TALAVERA CDRAS. 1, 12, CALLE TRIANA CDRAS. 1, 2, 3, CALLE ZARAGOZA CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. GRANADA CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. JUAN JOSÉ PASO CDRAS. 1, 7, PLAZA LA BANDERA CDRA. 1, AV. JOSÉ DE SAN MARTÍN CDRAS. 1, 2, 3, AV. MARIANO CORNEJO CDRAS. 11, 12, 13, PARQUE JOSÉ DE SAN MARTIN CDRAS. 1, 2, 4, PARQUE LA FLORIDA CDRA. 1, ÓVALO ZARAGOZA CDRA. 4

COMAS 09:00 – 18:00

P.J. EL CARMEN ALTO MZS. A, J, J1, J2, J3, J4, J5, J6, K, K1, L, L1, L2, L3, M, M1, M3, M4, M5, M6, N, N1, O, O1, P, P2, CALLE 3 DE OCTUBRE CDRAS. 9, 20, 21, 22, 23, CALLE APURÍMAC CDRAS. 3, 4, CALLE CERRO DE PASCO CDRAS. 9, 10, 11, CALLE PIURA CDRAS. 1, 2, CALLE SAN PEDRO NOLAZCO CDRAS. 1, 2, 3, 5, CALLE SIERRA MAESTRA CDRAS. 1, 2, 34

VENTANILLA 09:30 – 17:30

JR. AYACUCHO PARQUE PORCINO

PUENTE PIEDRA 09:30 – 11:00

CALLE LOS CEREZOS MZ F,G, ASOSIACION LOTIZACION SEMIRUSTICA CHILLON

CARABAYLLO 12:00 – 13:30

FUNDO SAN BERNARDO O ASOC. LAS GARAS AV. CHILLON TRAPICHE MZ I, URB. TUNGASUCA AV. HEROES DEL ALTO CENEPA MZ A, H, I, AV. MICAELA BASTIDAS CDRA 2, CALLE DIEGO ORTIZOLA CDRA 2, MZ I, L, CALLE FRANCISCO TUPAC AMARU CDRAS 1, 3, MZ I, L, CALLE GREGORIA SISA CDRA 1, MZ A, D, CALLE VENTURA MONJARRAS CDRA 2, MZ A, JR. ESTEBAN BACA CDRA 1, MZ A, B, CALLE MELCHOR ARTEAGA CDRA 3, MZ A, B, H.

CARABAYLLO 14:00 – 17:00

ASOC. BELLO HORIZONTE MZ. D, A.H. JERUSALÉN MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A.H. LOMAS DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, A.H. NUEVO JERUSALÉN II MZS. A, B, C, D, E, F, G.

HUARAL 08:30 – 17:30

COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAUCA EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ANDAMARCA.

BARRANCA 10:00 – 15:00

CENTRO POBLADO EL PORVENIR, ALTURA ESCUELA VICTOR PINERA TAG, UBICADO EN EL DISTRITO DE SUPE.

¿POR QUÉ HAY CORTE DE LUZ?

Hay cuatro principales razones por las que Enel Perú programa el corte de energía eléctrica: por mantenimiento, por averías imprevistas, por deuda o por riesgo eléctrico.

Por mantenimiento: Es para ganatizar la calidad del servicio. Se realizan trabajos de mantenimiento y renovación de todas sus instalaciones, por ello se dan cortes temporales del suministro eléctrico en algunos distritos, en fechas y horarios predeterminados.

Averías imprevistas: Se atienden cualquier eventualidad o siniestro presentado en las instalaciones eléctricas, ya sea por motivos de fuerza mayor o daños ocasionados por terceros.

Por deuda: Se efectúa cuando el cliente no ha pagado sus recibos de luz de Enel a tiempo.

Por riesgo eléctrico: Se realiza de manera preventiva en situaciones en donde se pone en riesgo la integridad de las personas. Para evitarlo no manipular el medidor de luz sin autorización, no hacer conexiones clandestinas (no autorizadas por la red matriz) y no vender energía a otros.

