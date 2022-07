Levantan paro de transportistas en Lima y Callao tras acuerdos con el MTC

Nuevos acuerdos fueron logrados entre los transportistas y representantes del gobierno (MTC) a fin de poner fin al paro que se llevaba a cabo desde hoy 4 de julio. Si bien se trató de una medida parcial, se registraron diversos disturbios en diferentes puntos del país. Sin embargo, en las próximas horas, 16 mil unidades de transportes regresarán a las calles para retomar sus actividades.

Ricardo Pareja, representante de la Cámara de Transporte Urbano, señaló que las conversaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no han cesado pues seguirán en la búsqueda de soluciones a los problemas suscitados por el alza de precios. Además, se insistirá en las entrega de compensaciones como una de las medidas para lidiar con el actual valor de los combustibles.

El acta que permitió detener el paro que se venía llevando a cabo cuenta con las firmas de Ricardo Pareja, de la Cámara de Transporte Urbano; Martín Valeriano, de Anitra; y Emeterio Valdiviezo, de Asetraca. Sobre la postura del gremio del transporte multimodal que es representado por Geovani Diez no se tiene conocimiento y no se ha confirmado hasta el momento si seguirán acatando la medida.

Paro de transportistas en Lima y Callao por el alza de combustible.

Durante las primeras horas del paro, Pareja informó que el 80% de las empresas de transporte de Lima y Callao acataron el paro de hoy, lunes 4 de julio, a pesar que desde muy temprano sí hubo buses y unidades laborando con normalidad en diversos puntos de la capital. Sin embargo, en el Primer Puerto la escasez de vehículos perjudicó a miles de chalacos, quienes tuvieron que tomar taxis y colectivos para poder llegar a sus centros de labores.

INCIDENTES REGITRADOS

Desde el Callao algunos conductores denunciaron que choferes de unidades informales los están amedrentando por salir a trabajar de manera normal y brindar sus servicios en el Primer Puerto. Estos actos vandálicos se han registrado en la avenida Gambeta y otros puntos de esta ciudad.

Según comentaron los conductores a radio Exitosa, un grupo de sujetos que pertenecerían al transporte informal les han bajado las llantas de sus vehículos para que no puedan transportar a la ciudadanía. Además, los han amenazado con romper las lunas de sus carros si es no acatan el paro de transportistas.

También se conoció a través del enlace telefónico que en las principales avenidas se están quemando llantas y colocando piedras para bloquear las carreteras.

“Quieren agredir a a cualquiera que trabaja y no permita que trabajemos. La policía nos está apoyando”, declaró una mujer, quien además refirió que los transportistas informales han tomado dicha ruta y no permiten el tránsito de las personas.

Por su parte, Pareja señaló que su gremio acataba el paro de manera ordenada y tranquila. “Desde el primer momento, hemos dicho a todos los transportistas en las asambleas que el paro es 100% pacífico. Si es que ponen un infiltrado para malograr la imagen de un paro pacífico, escaparía de nuestras manos”, indicó al medio de comunicación.

“Lo que menos quisiéramos es perjudicar y enfrentarnos contra el público, (pero) no hay otra manera de poder seguir adelante si no hay un aumento de pasajes y si el gobierno no interviene”, agregó.

Durante el día, servicios como el Metro, Metropolitano y alimentados sí han funcionado y así continuarán hasta completar su jornada habitual. A fin de resguardar la seguridad de los usuarios de estos servicios, se viene realizando un trabajo coordinado con la Policía Nacional del Perú (PNP) para que no hayan desbandes en las distintas estaciones y terminales del Metropolitano.

