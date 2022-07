Toros Celaya: “El cuerpo técnico subió a hablar a la oficina cuando le comunicamos que Jordan Guivin se iba”

Director Deportivo de Toros Celaya dio detalles sobre el trabajo que hizo Guivin en el elenco mexicano | Foto: Universitario.

Hace una semana informamos del nuevo fichaje de Universitario de Deportes, el volante peruano Jordan Guivin, quien dejaba Toros Celayas para vestir la camiseta del equipo de sus amores. El trato fue un año a préstamo con la opcion de compra de pase.

Sin embargo, dicha decisión trajo mucho problemas y cuestionamientos en redes sociales, puesto que señalaban que era un retroceso para Guivin volver a la Liga 1.

Por esa razón, Infobae llamó a José Hanan, director deportivo de Toros Celayas para que nos aclare el panorama al respecto.

¿Cuéntame por qué decidieron que la mejor opción era que Jordan vuelva a la Liga 1 si en Toros tenía minutos?

La realidad es que aquí, Jordan Guivin estaba considerado, incluso el cuerpo técnico subió a hablar a la oficina cuando le comunicamos que Jordan se iba, y bueno, nos pidió que hiciéramos un esfuerzo en tratar de retenerlo porque deportivamente aportaba mucho, sumándole que ya estaba adaptado y que si en el torneo pasado, fue muy bueno, tenían visualizado que iba a ser mejor. Entonces, él deportivamente se fue porque el chico tomó la decisión y tenía un sueño por cumplir, que fue lo que nos dijo a nosotros, y la verdad que somos un club que tratamos de potenciar a los jugadores jóvenes y por eso se le dio la oportunidad de ir a un equipo grande. La realidad es que si no hubiera sido la U o un grande de ese nivel hubiera sido imposible.

¿Y por qué fichar por la U?

Guivin quiso ir a Universitario, fue decisión de él.

¿Guivin ha crecido mucho en la Liga Expansión MX?

La verdad que siempre fue un gran jugador, pero aquí evoluciono mucho, porque creció en cosas que no tenía, por ejemplo era un jugador que carecía de intensidad, dinámica explosiva y es muy difícil adaptarse al fútbol mexicano rápido. Guivin es uno de los chicos que mínimo el torneo pasado, se adaptó rápidamente, jugó prácticamente todos los partidos y rindió. Por eso, te digo, que es una lástima que se haya ido, ya que este torneo iba a ser incluso mejor, pero esa intensidad, dinámica, esos números del GPS, la verdad que son increíbles, puesto que está en el top 3 de métricas, en muchas variables del top 3 de la Liga. Todo eso se lo compartimos a la gente de la selección y de Universitario, cuando surgió el interés y la posibilidad de que se fuera y ahí es donde pienso que Guivin evolucionó. Después en la parte futbolística siempre tuvo buen pie, fue inteligente y marcaba diferencia, pero le faltaba ese aspecto del físico para que sea un futbolista de primer nivel.

¿Por qué pensaron que era el momento de que Guivin saliera de Toros?

La verdad que él está en una etapa de madurez importante. Con 24 años cumplió el objetivo, ya que cuando Guivin llegó nosotros teníamos certeza que iba a ser un buen fichaje. Por ahí existia la duda si se podía adaptar o no rápidamente y rendir desde el principio, y fue un objetivo que se cumplió. Entonces, cuando llegas a un país que no es el tuyo, te adaptas y creces y terminas por ser protagonista desde tu llegada, quiere decir y habla de una madurez junto a unas ganas de trascender muy grande. Por eso, creo que está listo para ir a un equipo grande y ser protagonista, porque aquí lo fue y es mucho más difícil, afuera de su país, en una liga que no conocía, a donde tenía que mejorar muchas cosas. Hoy creo que todo lo que evoluciono y creció acá en México le va a ayudar para ser un jugador trascendental en Perú.

Existe mucha crítica sobre la decisión de Guivin de volver al fútbol peruano, ¿qué piensas?

Yo siento que en Perú, muchas veces no se conoce lo que es la Liga de Expansión, en cuanto a infraestructura, nivel de jugadores, ya que hay muchos de Expansión que están yendo a Primera División de algunas ligas de Europa, pero en Perú, eso no se sabe. Entonces, creo que es una liga que está infravalorada para el peruano, no conoce el nivel de intensidad, la calidad que hay, que es un poco mejor que la Liga 1 debido al ritmo e intensidad de los partidos. Eso lo hace una liga muy difícil, pero al no conocerse esto en Perú, me parece que es infravalorada la Liga Expansión. Creo que estando en la ‘U’ es una vitrina importante, es uno de los más grandes de su país y la gente de la FPF lo va a ver en vivo con regularidad, y podrá hacerse un análisis más completo y será más fácil tomar una decisión.

