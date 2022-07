El Tri de México regresa al Perú: fecha, hora, lugar y más detalles de su concierto

El Tri de México regresa a nuestro país tras seis años de ausencia. (Foto: Instagram)

El concierto de El Tri de México, el grupo pionero de rock en el país Azteca, regresa a Perú tras seis años de ausencia. La banda se presentará el 13 de agosto en Lima y el 14 de agosto en Arequipa. Las entradas están a la venta en Teleticket.

De esta manera, los fans de la banda mexicana volverá a disfrutar de sus más grandes éxitos, tales como “Cuando tu no estás”, “Triste canción” y “Todo sea por el roncanrol”. Junto al icónico grupo se presentará el rockero peruano Willy Iturri, vocalista de la famosa banda de los 80′s G.I.T. El cantante deleitará con temas como “Es por amor”, “Siempre fuiste mi amor” y “La calle es su lugar”, entre otros.

¿Dónde será el concierto de El Tri de México?

La leyenda viva del Rock and Roll regresa a los escenarios junto a otras bandas de renombre nacional este 13 de agosto en Lima en la Explanada del Parque de la Exposición y podrán comprarse las entradas en Teleticket.

Además, la emblemática banda mexicana confirmó también su presentación en la ciudad de Arequipa el 14 de agosto, bajo el contexto del 428 aniversario de la ciudad blanca. Esta celebración se llevará a cabo en la Explanada del Mall Aventura Porongoche de Arequipa y las venta de las entradas serán presenciales en taquilla del mismo recinto.

NUEVO DISCO Y BIOSERIE DE ALEX LORA

Alex Lora llega a nuestro país con un disco bajo el brazo y escribió durante la pandemia. El artista azteca reveló que el material lleva como nombre Ël Chingón¨ y contiene 13 temas dedicados a México. Se estrenó el pasado 5 de mayo para conmemorar los 160 años de la batalla de Puebla.

Además, el artista se alista para lanzar por todo lo alto su propia bioserie en una importante plataforma digital. Será su hija Celia Lora la que ha revelado que esta nueva producción audiovisual estará bajo su supervisión. Ella misma será la encargada de elegir a la figura que tendrá la misión de interpretar a su papá. La jovencita que se ha hecho famosa en su país por comercializar videos eróticos, asegura que la persona que interpreta a su padre debe ser con muchos principios y valores, pues sabe que el líder de El Tri es un verdadero ícono del rock.

El Tri o antes Three Souls in My Mind es una banda de Rock Urbano, es la banda más emblemática de rock mexicano, fundada en 1984 y liderada por Alejandro Lora mejor conocido como Alex Lora, tras su salida de la banda Three Souls in My Mind, en 1981.

El grupo ha tenido cinco nominaciones para el Premio Grammy bajo la categoría de Mejor Álbum de Rock en Español por su álbumes: Cuando tú no estás (1998), Fin de siglo (1999), No podemos volar (2001), y 35 Años y lo que falta todavía (2005) y Mejor Álbum de Rock Vocal Dúo o Grupo para Alex Lora: Del Three a El Tri (40 rolas del alma. Mi mente y Mi aferración) (2009).

Alex Lora regresa al Perú con su banda El Tri de México. FOTO: PEDRO ANZA /CUARTOSCURO.COM

AUSENTE TRAS LA PANDEMIA

Alex Lora y su agrupación El Tri regresó a los escenario luego de más de un año sin dar ningún concierto debido a la pandemia por COVID-19. Su primer concierto después de mucho tiempo se realizó el pasado 23 de octubre en la Arena Ciudad de México. Solo unos meses tuvieron que pasar para que se concretara su regreso a Perú.

Sus fans peruanos podrán disfrutar del show del mítico personaje después de seis aún. Teleticket aún no brinda los detalles de las zonas y precios de entradas.

