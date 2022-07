SMP: Mecánico fue baleado por cliente que le reclamó que no quedó conforme con su trabajo

Mecánico fue baleado por cliente que le reclamó. Video: 24 Horas

Un nuevo caso de xenofobia e intento de asesinato se ha registró en la zona norte de Lima. Jesús Plaza, un ciudadano venezolano que trabaja como mecánico en un taller de autos ubicado en la avenida Los Alisos, en el distrito de San Martín de Porres, recibió dos impactos de bala por parte de uno de sus clientes, quien le manifestó no haber quedado conforme con su trabajo y que, además, lo acusó de haber rayado su auto.

Según el afectado a 24 Horas, el dueño del vehículo comenzó a insultarlo y vociferarle expresiones racistas y discriminatorias y que, entre empujones, su agresor sacó una pistola y le disparó en el brazo y en la cadera.

“Que yo era un bruto, ‘maldito veneco’, o sea, xenofobia 100%, debe tenerles rabia a los venezolanos, empezamos a discutir y de pronto saca el arma y me disparó”, refirió la víctima de este hecho.

La esposa del agraviado expresó su pesar por lo ocurrido y precisó que este lamentable hecho con su cónyuge no hará que cambie su percepción hacia los peruanos.

“Me siento muy mal porque aquí en Perú hay gente muy buena y por una persona yo no voy a decir que todos son malos. Nosotros tampoco somos malos, somos personas buenas”, acotó.

El padre de familia fue atendido en el hospital Cayetano Heredia. Se mantiene postrado en una cama, ya que la bala que lo impactó a la altura de su cadera no ha sido removida porque los médicos le indicaron que no era necesario retirarla; y deberá ser sometido a una operación en su brazo, pero al ser ciudadano extranjero tiene que esperar por no contar con un seguro de salud.

“El brazo me lo tienen que operar y lo que es en la pierna, la bala la tengo alojada allí todavía. No me dan respuesta de operación ni de nada porque primero yo soy extranjero y no cuento con un seguro para poder atenderme”, lamentó el mecánico.

En tanto, la esposa de Jesús interpuso la denuncia en la comisaría del sector y ha solicitado a la policía que puedan capturar a este hombre que ha sido identificado como Christian Erik Luna Zamudio para que se haga responsable por los daños causados a este padre de familia que ahora no tiene cómo llevar el sustento económico a su hogar.

