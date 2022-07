Luis Marín Fernández Ortiz está muerto para su AFP. | Imagen: ATV Noticias

Luis Marín Fernández Ortiz se enteró que “está muerto” para su AFP, tras intentar contactar con la empresa que maneja su fondo de pensiones a fin de retirar parte de sus aportes. La compañía le niega hacerle el trámite porque en su sistema figura como fallecido.

Hace unas semanas, su AFP le envió un comunicado a su familia para darle el pésame por la “muerte” de Fernández Ortiz, “debido a la COVID-19″. Este documento generó la molestia del afiliado porque no es la primera vez que le ocurre.

MUERTO POR SEGUNDA VEZ

El año pasado, en julio, al intentar realizar otro retiro de su AFP, también estaba en el sistema como fallecido. En aquella ocasión, le indicaron que la información fue tomada del Ministerio de Salud y la SBS y que, paradójicamente, él mismo habría validado su muerte.

Entonces, pudo resolver su caso luego de que este se hiciera público en los medios de comunicación. Sin embargo, meses después, vuelve a tener el mismo percance con la empresa que administra sus fondos previsionales.

“Estoy molesto porque yo pensaba que me habían dado la solución respectiva, pero no es así. He tratado de retirar mis fondos, pero no me encuentran en la base de datos”, dijo esta vez a ATV Noticias.

El afectado indicó que incluso se ha acercado a las oficinas de AFP Profuturo, pero no consigue que lo atiendan.

No puede hacer retiro de su AFP porque aparece como fallecido en padrón | VIDEO: ATV

SÍ ESTÁ VIVO PARA DESCUENTOS

Fernández Ortiz aclaró que no tiene impedimento en ninguna otra entidad para realizar trámites y que pudo votar con normalidad en las últimas elecciones.

Además, dijo que, pese a que su AFP indica que está fallecido, sí le descuentan mensualmente su aporte para su fondo previsional.

Refirió que la SBS tampoco le da una solución y le mencionan que debe esperar una respuesta de su AFP.

PRIMER RETIRO DE AFP

Cabe recordar que el retiro del dinero de las cuentas de AFP (hasta S/ 18,400) no es inmediato. Tal como han señalado en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la ley dispone que una vez que se haya ingresado la solicitud de retiro, hay un plazo de 30 días calendario para recibir el primer desembolso.

De esta manera, y dependiendo de su fecha de registro según el cronograma establecido por la Asociación de AFP, el afiliado o aportante deberá esperar que transcurran 30 días, como máximo, para que le informen sobre la disponibilidad de su dinero y pueda retirarlo.

Tomando en cuenta que el cronograma de registro de solicitudes empezó el 13 de junio y que, a partir de ese entonces, deberían transcurrir 30 días para que se efectúe el primer desembolso, los afiliados cuyo último dígito de su documento de identidad sea cero o una letra deberán ser los primeros en recibir su dinero y sus abonos deberían efectuarse, como máximo el 12 o 13 de junio.

SEGUIR LEYENDO: