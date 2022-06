Esposa de Luis Urruti envió un alentador mensaje al jugador de Universitario por su recuperación

La esposa de Luis Urruti ha sido su soporte más importante para superar su lesión. | Foto: Twitter

Los futbolistas tienen muchos beneficios cuando llegan a la profesional, pero también problemas innatos de este deporte como son las lesiones, las cuales pueden alejarlos de las canchas por un largo tiempo. En ese sentido, el apoyo del entorno es fundamental para sobrellevar este difícil proceso, tal y como le sucede a Luis Urruti, atacante de Universitario de Deportes, cuya esposa se pronunció por las redes sociales y le envió un alentador mensaje por su recuperación.

Florencia Romaniello, pareja del jugador, utilizó su cuenta de Twitter y se sensibilizó por su situación, mostrando su orgullo por la evolución que ha tenido en estos meses. "

“Cuento los días para tu vuelta, porque todo lo bueno o malo que te pasa a ti lo vivo como propio. Celebro cada paso que avanzas y no veo la hora de que llegue el día en verte en una cancha! ¡Vamos! Que empujar de a dos es más fácil que de a uno y aquí estoy ”, escribió la cónyuge del uruguayo.

Y es que Urruti había realizado una gran segunda mitad de temporada el 2021 con el cuadro ‘crema’. Esto coincidió con el retorno del entrenador Gregorio Pérez. Su nivel se elevó y en 9 encuentros rompió su sequía goleadora que hasta esa parte del año había tenido y convirtió 5 dianas, además de brindar 2 asistencias.

Para inicios del 2022, la situación se mantuvo y su rendimiento no decayó, sino que más bien su cuota de cara al gol se sostuvo. De hecho, en las primeras jornadas llevó peligro a las áreas rivales y se mostró como uno de los mejores elementos en el ataque. Esto se puede ver reflejado en las 4 asistencias que brindó en 5 encuentros disputados ya bajo el mando de Álvaro Gutiérrez.

MOMENTO DE LA LESIÓN

El 5 de marzo, específicamente en el duelo ante Deportivo Municipal en Villa El Salvador. El extremo estuvo luchando un balón con el volante Adrián Ascues, hasta que en un instante sintió una molestia en su rodilla izquierda, por lo que paró y se la quedó agarrando, con claros signos de dolor.

Lo que pasó después fueron las terribles escenas de llanto del jugador, que de forma personal era consciente de la gravedad que podría haber sido esta lesión. El diagnóstico final indicó una rotura de ligamentos cruzados de dicha rodilla.

RECUPERACIÓN

A los pocos días, partió a Uruguay para operarse con un médico de su confianza. “Ahora a prepararse para la recuperación que es la parte más difícil porque lleva un tiempito, pero con las mismas ganas de siempre”, aseguró para Willax Deportes. Pero no fue el único, porque su esposa también dedicó unas palabras tras su operación. “La operación salió todo bien, gracias a Dios. ‘Tito’ aún sigue dormido. Gracias por todos sus saludos”, dijo.

De ahí en adelante, por intermedio de sus redes sociales se pudo conocer los pasos de rehabilitación que ha tenido el popular ‘Tito’. Incluso se encontró con otro conocido de la escuadra de Ate como Jonathan Dos Santos, quien del mismo modo se recuperaba de una lesión en la rodilla.

Luis Urruti ya se encuentra en el Perú y ha acudido a Campomar para seguir con su proceso de readaptación a las canchas. En esa línea, confesó que habló con el nuevo DT, Carlos Compagnucci, sobre su avance y disponibilidad. “Tuvo una charla cortita, me preguntó cuánto me faltaba para volver y me dijo que Palermo (Martín) volvió en cuatro meses, pero yo no soy Palermo. Yo le dije que soy de esperar, este tipo de lesiones toma seis meses ”, señaló.

En el caso de concretarse las fechas estimadas, para el mes de setiembre su vuelta estaría más que cantada, previo ejercicios de fortalecimiento de rodilla y entrenamientos en campo con el resto de sus compañeros. Universitario ganaría una pieza más en el ataque en busca de hacerse con el Clausura.

