Peruanos que viajaron a México por turismo reportan abuso y “maltrato inhumano” por parte del sistema migratorio

México es uno de los países mas atractivos para hacer turismo en Latinoamérica. ¿Quién no quiere conocer sus playas como Cancún o Tulum? ¿Probar la gastronomía? ¿Ir a ver un show de lucha libre? ¿o beber el mejor tequila del mundo? La entrada al país azteca para los peruanos es bastante sencilla, pues deben presentar: pasaporte, un formulario migratorio, un pasaje de ida y vuelta, y una carta de invitación de algún familiar o una reserva de hotel que justifique tu estancia en el país.

No obstante, entre los meses de marzo y abril, la Marina de Guerra mexicana ha sido colocada en el aeropuerto para asistir el control migratorio, lo que lo ha vuelto un proceso que es descrito por varios como “inflexible”. Muchos pasajeros de distintas partes del mundo han dado testimonio de que su pase al país ha sido denegado sin motivo alguno o por una causa un poco discriminatoria.

Cuando uno pasa por migraciones en México y entrega sus papeles, hoy en día existe una probabilidad más grande que te hagan pasar a una segunda entrevista. Una vez que la tienes, lo más certero es que te rechacen el ingreso a país. ¿Bajo qué motivos? Según testimonios porque no contesta el hotel, la estancia es muy larga, la carta de invitación no les convence o uno no da “el perfil de turista”. Es por ello, que el sistema mexicano viene siendo acusado en redes sociales por discriminación, y sobretodo xenofobia.

No es solo la irregularidad de las denegaciones de acceso al país a distintos pasajeros, sino el trato de la policía al momento de hacer que tengan que esperar el vuelo de regreso. Cuando uno es rechazado por Migraciones de México, es encerrado en un calabozo por aproximadamente 24 horas sin nada, pues las pertenencias personales son completamente retenidas.

El estado mexicano te da derecho a hacer una llamada para avisarle de la situación a un familiar, pero muchos no terminan haciéndola. Según Jhocifer D. (27), peruano que fue retenido recientemente en el país azteca, la policía mexicana había maltratado a la mayoría de los pasajeros que habían sido rechazados.

“Las porciones de comida que nos daban eran inexistentes. Queríamos dormir y prendían más fuerte las luces. Nos insultaban, hasta la ultima instancia nos trataron como delincuentes, cuando en realidad teníamos todos nuestros papeles en orden. Yo viaje en el Día del Padre con mi hija y mi esposa, y nos separaron. Encerraron a mi pequeña y no me dejaron verla por más de un día, me pareció un hecho injusto” , señaló.

Jhocifer fue encerrado con su hermano quien lo acompañaba en el viaje, también de nacionalidad peruana. Indican que fueron acosados y recibieron lo que describen como maltrato inhumano.

“Retienen aproximadamente entre 50 hombres y 30 mujeres con niños por día. Generalmente son latinos y eslavos, rara vez a un europeo o a un americano. Estando encerrado la indiferencia es abrumadora. Desde mi experiencia, cuando fui rechazado había un señor de Rumania con problemas en el corazón. En un momento empezó a descomponerse y le informó a la policía, pero los oficiales nunca hicieron nada y lo dejaron a su suerte”, declara Ángelo D.

De acuerdo a lo que distintos pasajeros conversan con las autoridades mexicanas, este protocolo estricto es el resultado de las nuevas políticas de López Obrador, quien busca activamente acabar con la inmigración ilegal. Sin embargo, sostienen que estos procesos han caído en un carácter bastante discriminatorio para los turistas, que cada vez más se encuentran advirtiendo sobre el maltrato migratorio de México.

