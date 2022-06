Diego Rebagliati a los dirigentes que no dan la cara: “Hay cobardía y mucho de ‘¿Estos periodistas pezuñentos qué me van a preguntar?’”

Diego Rebagliati sobre dirigentes que no dan la cara: “Hay cobardía y mucho de ‘¿Estos periodistas pezuñentos qué me van a preguntar?’”

El exfutbolista Diego Reblagiati fue duro con los dirigentes del fútbol peruano y la disputa entre algunos clubes de la Liga 1 y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tras el fallido partido de la selección peruana en el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Los clubes Universitario de Deportes, Alianza Lima y Cienciano emitieron un comunicado informando que se le ha solicitado la rendición de cuentas a la FPF al completarse el ciclo mundialista para Qatar 2022 y la lista de la delegación que viajó en el avión de la blanquirroja. En ente del fútbol peruano respondió horas después negó la recepción de la solicitud en mención y aseguró que se “maneja de manera profesional y transparente”.

Reblagiati se mostró disconforme con la situación. “Estoy harto de los comunicados, es hora de que los dirigentes salgan a dar la cara. Por lo menos a gritar o pelearse, pero que salgan a pelearse como hombres. Que salgan a pelearse como lo hacían los dirigentes de antes qua daban una declaración y te contestaba el otro. Ahora todo es comunicado, seguro hechos por abogados, larguísimos y aburridísimos de leer que no dicen nada. Lo único que hacen es marcar posiciones que unos están de un lado y otros del otro”.

Luego, el panelista del programa Al Ángulo de Movistar Deportes se refirió al cambio de postura de Sporting Cristal en relación con la FPF.

“Hay algunos equipos como Sporting Cristal y Melgar que normalmente estaban de un lado y ahora están del otro, sería bueno que salgan a explicar porque cambiaron de posición. En el caso de Cristal, uno ve las comisiones que hay en la Federación (FPF) y Cristal tiene la vicepresidencia de la Liga 1 con Joel Raffo y tienen a dos miembros en la comisión de menores. Entonces, uno puede deducir que hay una decisión de Cristal por trabajar desde adentro e intentaremos hacer las cosas como nos parece. Pero estaría bueno que luego de ser tener una oposición histórica a esta Federación, lo comuniquen. Si están convencidos de eso que salga Joel Raffo, lo diga y acepte preguntas, que no le haga una nota la jefa de prensa”, apuntó.

Rebagliati abundó en su petición a los dirigentes de dar las explicaciones de manera correcta y oportuna. “Es una manera que puede ser muy moderna, pero me parece poco valiente. El otro día salió Juan Carlos Oblitas a hablar en un momento dificilísimo y a la antigua fue dio la cara y recibió preguntas. Alguna pregunta no le gustó otra le pareció aburrida, pero mandó un mensaje”.

Además, fue duro cuando intentó explicar una posible hipótesis sobre el silencio de los dirigentes del fútbol peruano ante la coyuntura post repechaje y las marcadas diferencias en el sistema que involucra el balompié nacional.

“La Federación Peruana responde con otro comunicado. Que salga Agustín Lozano y hable. ¿Qué problema tiene Lozano en salir y hablar? Salió un fallo a su favor en la justicia ordinaria, que salga y hable. Hay un temor a dar la cara, a hablar como si la prensa comiera. Hay una mezcla. No sé si es temor o desprecio para comunicar. No lo tengo claro. Hay mucho de cobardía, pero también hay mucho de ‘¿Estos periodistas pezuñentos qué me van a preguntar? y la gente que se entere como pueda’. Eso está mal porque parte del fútbol es el público. Lo más importante es el hincha y el hincha hay que respetarlo y hay que comunicarle las cosas”, concluyó.

