¿Cuánto costó el perfume que le regaló Hugo García al papá de Alessia Rovegno por el Día del Padre?

Alessia Rovegno se ha convertido en toda una figura pública luego de ganar el Miss Perú. Sin embargo, antes de ser coronada, ella era conocida en los diferentes medios de comunicación por ser la actual novia de Hugo García, una conocida figura del reality Esto es Guerra.

Aunque tienen menos de un año de relación sentimental, la pareja se muestra bastante sólida, motivo por el que la hija de Bárbara Cayo decidió presentar al modelo a su familia, siendo bien recibido por ellos.

En más de una ocasión, Hugo García ha revelado que se lleva bien con la familia materna de Alessia Rovegno, pero no hablaba mucho de la familia paterna. Ahora, el mismo papá de la nueva Miss Perú ha señalado le cae muy bien el chico reality. Además, en una entrevista con En Boca de Todos, el empresario reveló que su yerno le dio un regalo por el día del padre.

Luego de conocerse esta información, las cámaras del magazine de América Televisión fueron en busca del competidor de EEG, quien se animó a dar algunos detalles de su buena relación con Luis Rovegno.

“ Siempre lo he dicho, el tío Lucho es increíble, es una persona maravillosa, todos en la familia me han recibido de la mejor manera, son bien buena onda conmigo y de verdad se los agradezco mucho ”, empezó diciendo.

En otro momento, al ser consultado sobre el regalo que le dio a su suegro, Hugo García admitió ser una persona bastante detallista con los que quiere. “Yo la verdad soy demasiado detallista. Que bueno que le haya gustado el regalo, le atiné”, indicó.

Asimismo, el chico reality aclaró que no le hizo este regalo a Don Lucho con la intención de querer impresionarlo, sino lo hizo porque de verdad le nació hacerlo. Cabe precisar que Hugo le dio un perfume Paco Rabanne valorizado en 400 soles.

“ No necesito, las personas saben cómo soy. Yo soy una persona bastante detallista y si lo he hecho es porque me nace ”, dijo el integrante de Esto es Guerra al ser consultado sobre el precio del regalo que le hizo al papá de su pareja.

Para finalizar, Hugo García bromeó con la idea de postular al Mister Perú el próximo año, pues quiere convertirse en la pareja ideal de Alessia. “ No seré Mister Perú, pero ya el otro año lo seré para estar al nivel (de Alessia) ”, sentenció.

ALESSIA ROVEGNO ADMIRA A SU PAPÁ

Alessia Rovegno expresó la gran admiración que siente hacia su padre, no solo porque aprendió de él no dejar de luchar nunca, sino porque jamás se alejó de ella y su hermana. Siempre estuvo pendientes de ella durante su niñez hasta el día de hoy.

“Él es papá gallina, él nos llevaba al cole, nos recogía, nos traía, nos bañaba, nos cambiaba, nos llevaba al parque, y también con todo eso trabajaba desde las 5 am hasta las 10 de la noche en la panadería. Es un ejemplo total de ser humano, es muy noble, es muy humilde, es muy bueno. Yo me muero por él, yo babeo por mi padre ”, señaló.

