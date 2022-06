El ampay de Carlos Thorton y Bárbara Cayo que terminó con su matrimonio con Lucho Rovegno

Bárbara Cayo y Carlos Thorton fueron protagonistas de un ampay. (Foto: Composición)

Bárbara Cayo mantenía un sólido matrimonio con Lucho Rovegno. Ambos tenían dos hijas, las ahora conocidas Arianna y Alessia Rovegno, la última es la actual Miss Perú Universo. Sin embargo, lo que era una familia feliz se acabó por un ampay de la actriz.

Todo sucedió cuando el programa de Magaly Medina compartió en sus pantallas unas imágenes en las que se les veía a Bárbara Cayo y Carlos Thorton en una comprometedora situación.

Thorton y Cayo fueron captado dándose apasionados besos dentro de un auto, además se lucían caminando por las calles de la mano como si fueran una pareja. Pero, en aquella época, la artista estaba aún casada con el empresario panadero.

Ampay de Bárbara Cayo y Carlos Thorton. (Video: YouTube)

El ampay generó gran impacto en la familia que, la madre de Alessia Rovegno tuvo que anunciar su separación del padre de sus hijas. Esta situación afectó a la familia, pero con el paso de los años lograron consolidar una buena relación como padres que no afectara a las menores.

CARLOS THORTON SE ARREPINTIÓ

En una recordada entrevista de Día D a Carlos Thorton, el actor confesó que se arrepintió de haberse visto envuelto en este ampay. Además, confesó que la pasó muy mal tras este video, pero que califica como error haber estado en ese lugar.

“Yo cometí el error de estar en ese sitio y de hacer lo que hice. Sufrí como no debes tener una idea. Sufrí cualquier cantidad. La pasé muy mal, pero mal”, comentó en su entrevista. Cabe precisar que, Magaly Medina reveló que este ampay se dio por un aviso a su ‘chismefono’.

Ampay de Bárbara Cayo y Carlos Thorton. (Foto: Captura)

ALESSIA SE REFIERE A LA SEPARACIÓN DE SUS PADRES

La Miss Perú Universo rompió su silencio por primera vez sobre la separación de sus progenitores. Alessia Rovegno reveló que trataron de mantenerla al margen del tema, pero sentía la distancia entre sus padres en aquellos años.

Pero, ahora que entiende la situación, asegura que muchas veces es una buena decisión separarse de la persona con la que no puedes continuar un romance. También, aseguró que actualmente ambos se llevan bien.

“Si bien me mantuvieron al margen, no era igual verlos juntos. A hora los veía por separado y creo que esas cosas hacen crecer, y a veces es mejor ¿no? Que se separen a verlos en una relación que tal vez no van, que tal vez son muy diferentes. Lo que sea más sano para uno es lo mejor, y si eso era lo más sano, lo importante es que se lleven bien”, comentó.

Agregó que esas heridas han sanado y solo recuerda todo el amor que cada uno de sus padres le dio durante su crecimiento. “Crecí con eso, y al final ellos tienen una relación súper buena, súper sana, es muy bonita la relación que tienen hoy en día. Y con tal que ellos estén bien, felices, yo voy a estar bien feliz”, sentenció.

MAGALY LE PERDONÓ MÁS AMPAYS A BÁRBARA CAYO

La presentadora de televisión sorprendió con esta revelación. Magaly Medina confesó en el programa JB en ATV que, hubo una época en la que tenía más de un ampay de Bárbara Cayo, pero prefirió no sacarlo al aire porque la actriz le llamó a pedirle que no lo hiciera.

“A Bárbara Cayo yo le había sacado varios ampays y tenía otro ampay, después de Thorton, de ella chapando con un pata. Yo no quería hablar con ella y al final habló con todo el mundo y me convencieron que hable con ella porque la mujer estaba desesperada, lloraba y lloraba y le contesté porque finalmente es una mujer madre y se había separado del primer marido por culpa del primer ampay” , reveló la Urraca.

Magaly Medina habló sobre Paul Martin, sobre Aldo Miyashiro y el el ampay que le perdonó a Bárbara Cayo. (Video: ATV)

