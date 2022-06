¿Eddie Fleischman cuestiona el concepto de ‘mamá' de Ricardo Morán? Esto fue lo que dijo

Eddie Fleischman también cuestiona el concepto de madre de Ricardo Morán. (Foto: Instagram)

Hace unos días, Ricardo Morán aseguró que la palabra “mamá” es una imposición social impuesta por los adultos. “Si nunca nadie les habla de una mamá, nunca preguntan por ella”, dijo cuando un usuario le preguntó qué le decía a sus hijos cuando le mencionan la palabra “madre”.

Esto causó la rápida reacción de Gisela Valcárcel, quien al parecer escribió en sus redes sociales un mensaje como respuesta directa a las declaraciones de el jurado de Yo Soy. “Tener mamá es natural, venimos por una mamá. sea que la conozcas o no. Siempre tu corazón buscará a tu madre. No es algo que se enseña, solo se trata de algo que se siente. Las cosas pueden y deben cambiar, pero no me digas que si no veo a mi mamá, no pensaré en eso”.

Ahora, ha sido Eddie Fleischman quien se pronuncio al respecto. A través de su cuenta oficial de Twitter, rechazó lo dicho por Ricardo Morán replicando lo publicado por la popular ‘Señito’. Según el conductor de Willax Deportes, el ser humano busca por naturaleza a una madre.

PUEDES LEER: Gisela Valcárcel y la sutil indirecta para Ricardo Morán: “Tu corazón siempre buscará una madre”

“Vender el cuento de que si no se habla de ella (madre) no se entiende de su existencia es una perversión. Hay que tener un desorden neuronal para pensar así. El ser humano busca instintivamente a la madre desde que nace”, escribió.

Recordemos que, Morán es padre de dos pequeños gracias a la técnica de vientre subrogado, conocido comúnmente como vientre de alquiler. La gestación de los gemelos se realizó en Miami, en Estados Unidos, por lo que ambos niños se encuentran viviendo en Perú como ciudadanos norteamericanos.

Foto: Twitter

¿POR QUÉ LOS HIJOS DE RICARDO MORÁN NO TIENEN DNI?

A fines de 2021, Ricardo Morán anunció que tomó acciones legales contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) por no permitirle inscribir a sus hijos como ciudadanos peruanos. Desde que sus gemelos nacieron en Estados Unidos, el productor asumió la paternidad y los trajo a Perú, sin éxito al momento de intentar sacar sus documentos de identidad.

Sucede que, según nuestro Código Civil, no puede existir una partida de nacimiento donde solo se registre al padre, ya que solo se tiene en consideración a la madre biológica de los menores.

“Desde que en 1984 se dio la Ley N° 28720, una madre soltera puede registrar a su hijo con los propios apellidos o con los del supuesto padre”, se lee en la página de Reniec.

Durante años, Morán siguió al pie de la letra las indicaciones y los documentos que le pidió el Reniec para poder inscribir a sus hijos, los cuales finalmente fueron rechazados. “Ellos han visto vulnerados sus derechos en nombre a la nacionalidad, a la identidad, a la igualdad y no discriminación, a las garantías judiciales y a su protección judicial”, dijo meses atrás.

SEGUIR LEYENDO