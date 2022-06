Paramédico huancaíno viajó a Ucrania como voluntario, pero hace un mes su familia no sabe nada de él

Andy Bazán viajó a Ucrania para ser voluntario.

La familia de Andy Bazán vive un verdadero calvario al no saber del joven paramédico que viajó hasta Ucrania para ser parte del voluntariado para atender a los enfermos y heridos de aquel país tras la invasión por parte de Rusia.

El bombero voluntario de la Compañía N.º 30 de Huancayo se trasladó el 6 de abril, primero a Polonia y luego a Ucrania, para cumplir con su deber, ese que el corazón le gritaba y fue por eso que decidió alejarse de su familia para ayudar al prójimo.

Todo marchaba normal, incluso, Bazán publicaba en sus redes sociales las actividades que venía realizando y la comunicación por teléfono era a diario. Según sus familiares, se sentían contentos y sobre todo tranquilos porque Andy se mostraba cómodo en su nuevo puesto de trabajo.

Sin embargo, todo cambió a partir del 31 de mayo, fecha en que Andy Bazán habló por última vez con su pareja, quien también reside en Huancayo. El paramédico le envió dos audios en los que decía que estaba herido y que sería trasladado al hospital militar desde Jarkiv. Pese a que contó que no se trataba de algo grave, desde aquel día el voluntario no volvió a comunicarse más con su familia. Ellos intentaron por todos los medios dar con su paradero, pero hasta el momento es incierto.

“No me pasó nada, me están llevando en un tren a un hospital con otros más caídos, ni bien me recupere te comunico. (...) ¿Me escuchas, mi amor bello? Me están llevando en un tren, estoy saliendo de Jarkiv hacia el hospital militar”, fueron sus últimas palabras.

Familia está buscando a paramédico voluntario.

La hermana de Andy, brindó unas declaraciones al diario Correo, en donde expresó que no saben nada de su familiar y que cada día su preocupación crece porque temen lo peor, sobre todo por la zona de guerra que se viven entre ambos países.

“No sabemos si está herido o fallecido, quiero saber qué pasó con mi hermano Andy, que se fue como voluntario médico. Hemos perdido toda comunicación desde el 31 de mayo, cuando lo llevaban al hospital militar y estaba desangrándose. Si no hay su cuerpo, no puedo darlo como muerto”, expresó.

Al intentar conversar con las autoridades de la embajada de Perú en Ucrania, le pidieron pruebas que demuestren que Andy se encontraba en el campo de guerra, por lo que han mostrado fotos y videos que él mismo publicó en su Facebook. Sin embargo, hasta el momento no han dado más respuesta, por lo que piden mayor interés para dar pronto con el paradero de Andy.

¿Cuándo inició la invasión de Rusia a Ucrania?

El 22 de febrero de este año, inició la invasión de Rusia a Ucrania, desde entonces miles de personas han perdido la vida. En el caso de los peruanos que radicaban en el país ucraniano, la mayoría de ellos fueron repatriados para protegerlos ante los ataques bélicos que se producen a diario en esta zona.

Familia de Andy Bazán pide apoyo a las autoridades.

¿Qué pasó con los peruanos en Ucrania?

El pasado 3 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el grupo de peruanos que salieron de Ucrania lograron llegar a salvo a la ciudad de Varsovia, Polonia, donde fueron recibidos con los brazos abiertos por parte de los funcionarios de la cancillería.

“Peruanos que salieron de Ucrania llegaron a salvo a Varsovia, Polonia, donde funcionarios de nuestra Embajada los recibieron y asisten con alimentación y alojamiento hasta su retorno voluntario al Perú”, publicó la Cancillería en su cuenta oficial de Twitter.

A través de un comunicado emitido en la víspera, se anunció que el Consulado Honorario de Perú en Kiev logró embarcar a 24 peruanos desde la estación central del tren de dicha ciudad ucraniana hacia Polonia.

