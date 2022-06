Santiago Ormeño y Jordan Guivin se enfrentaron en el amistoso León vs Celaya previo al inicio de la Liga MX

El León de Ormeño se enfrentó contra el Celaya de Guivin en un nuevo amistoso de pretemporada de cara al Apertura 2022.

El León de Santiago Ormeño recibió al Celaya de Jordan Guivin en un duelo amistoso como parte de la fase de entrenamientos previa al inicio del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. El duelo finalizó en un empate 2-2 y se llevó a cabo a puertas cerradas.

Federico Martínez e Isaac Muñiz fueron los autores del gol para el equipo local, mientras Diego González y Adolfo Domínguez marcaron para el equipo visitante. Cabe resaltar que el Celaya mantuvo la presión desde el arranque, teniendo a su favor la mayor ventaja y posesión del balón durante el cotejo amistoso.

Para la ‘Fiera’, este partido trajo hechos importantes: el estreno del futbolista ecuatoriano Byron Castillo quien fue fichado para la presente temporada como refuerzo ante las bajas de Jean Meneses, Andrés Mosquera y Gil Burón.

Asimismo, también fue un encuentro más del León al mando de Renato Paiva, quien fue llamado a dirigir la temporada actual. El estratega portugués lleva tres triunfos en los tres juegos amistosos como parte de la pretemporada: ante Leones Negros (2-1), frente al Necaxa (2-1) y contra el Tijuana 4-3. El miércoles, el León cerrará la fase de amistosos con el América de Pedro Aquino.

Por parte del Celaya, viene de finalizar en tercera posición de la tabla acumulada del torneo Clausura 2021/22 de la Liga de Desarrollo de México. Así como la Liga MX, esta liga de expansión también arrancará la nueva temporada con la primera jornada de 17 posibles el próximo 24 de junio a las 9:00pm frente al Minero de Zacatecas.

Es importante destacar que la Liga de Desarrollo de México fue fundada hace dos años con el objetivo de preservar las bases administrativas, financieras y de infraestructura de equipos de la Liga de Ascenso de México con problemas económicos y con el riesgo de desaparecer de la profesionalización. Todo esto forma parte del Proyecto de Estabilización del fútbol mexicano.

SANTIAGO ORMEÑO CON LA SELECCIÓN PERUANA

Tras el mal rato vivido en Doha con la no clasificación de Perú a la Copa del Mundo Qatar 2022, Santiago Ormeño se reintegró a su club para enfocarse en los trabajos del nuevo entrenador de la ‘Fiera, Renato Paiva, y asegurar su confianza en el ataque. Se espera que con el equipo mexicano gane la continuidad que, desafortunadamente, no tuvo la temporada pasada.

Con la blanquirroja, Ormeño suma once partidos desde su convocatoria en junio 2021 por la Copa América. Aunque sin gol, ‘Santi’ fue convocado para siete partidos de las últimas Eliminatorias, participando solo en cuatro ocasiones. Para el repechaje mundialista, el delantero mexicano-peruano se mantuvo en la banca de suplentes.

JORDAN GUIVIN Y SU SUEÑO DE INTEGRAR LA SELECCIÓN ABSOLUTA

El mediocentro peruano de 24 años fichó a inicios del presente año con el Celaya FC, proveniente de Cienciano. Cuenta con un gol en 18 partidos de la Liguilla de Expansión MX. Sin embargo, aún no ha llegado su momento de integrar la Selección absoluta, como él anhela. Contabiliza convocatorias con la blanquirroja U23 durante enero y febrero del 2020 en el Preolímpico Sudamericano Sub-23. No obstante, no salió del banquillo de suplentes en los cuatro duelos disputados.

La esperanza de recibir el llamado de Gareca, o del estratega que le corresponda el cargo en los próximos años, es una objetivo que tiene en mente:

“Yo estoy trabajando para que en algún momento esté convocado a la selección, ese es mi sueño y la ilusión que tengo desde hace mucho tiempo. Por eso, no voy a parar hasta lograrlo. Seguiré entrenando de la mejor manera e insistiré para poder ser una opción en la selección peruana, ya que es una meta que tengo”, reveló para en entrevista para Infobae.

Además, Guivin enfatizó los aspectos que podría aportar a la selección mayor: dinámica, intensidad, llegada al área, goles, y, por supuesto, compromiso.

