Daniel Vicich se deshizo en elogios sobre su llegada a Alianza Lima: “Es un club de mucha historia”

Los últimos días, en la red social llamada twitter apareció el nombre de Daniel Vicich, un joven de 19 años de tres nacionalidades que viene pasando una prueba en Alianza Lima. Y es que en Matute, su juego, su técnica y biotipo físico está causando una buena impresión no solo dentro del comando técnico que lo viene evaluando, sino de los hinchas del elenco blanquiazul, que han pedido su contratación para la reserva y en un mediano plazo que sea promovido al plantel profesional.

Es por ello, que Infoabe llamó a Daniel Vicich, categoría 2002 y que cuenta con DNI, para que nos dé detalles sobre él y las expectativas que tiene de estar en Alianza Lima.

“Nací en Miami, Florida, hice la primaria en Moscú, por ende me inicié en Rusia en los deportes competitivamente desde muy niño, posteriormente, he continuado mis estudios en los Estados Unidos con el fútbol continuamente. He jugado en CSKA Moscú, Torpedo Moscú, Orlando City Development Academy y Miami United”, contó Daniel Vicich a Infobae en exclusiva.

Luego, el juvenil Daniel Vecich dio detalles de como fue su arribo al elenco blanquiazul. “La llegada a Alianza Lima no fue fácil, lleva muchos filtros y tiempo hasta que se dio la oportunidad de pasar a entrenar y ser probado. Estaré aproximadamente un mes, y veremos como ven mi desarrollo”, manifestó a este medio.

“Con Alianza Lima empezamos recién esta semana a entrenar, veremos una vez que hallamos avanzado más tiempo de pruebas y entrenamientos que podemos acordar”, agregó Daniel Vicich.

A su vez, Daniel Vicich reveló como lo ha tratado sus compañeros a su llegada a Alianza Lima. “El grupo me recibió muy bien, son muy profesionales todo el staff de entrenadores, asistentes, preparadores físicos, nutricionista, directivos, coordinadores, y sobre todos los jugadores me han hecho sentir muy cómodo y a gusto entrenando con ellos”, acotó a Infobae en exclusiva.

No obstante, Daniel Vicich elogió a sus compañeros, puesto que a ser centro delantero ha encontrado en el grupo la ayuda para que pueda demostrar su talento. “Cuando juegas con jugadores de calidad como es este grupo de Alianza Lima, todo es mejor, fluido, los pases llegan correctamente, hay un entendimiento en cancha y todos van progresando”, afirmó.

Vicich confiesa que está cómodo en Alianza Lima

El centro delantero Daniel Vicich alabó el trabajo que viene haciendo el club victoriano en sus canteras. “Me sorprendió y agradó el profesionalismo con el que están trabajando día a día, da gusto venir a entrenar así, con gente capaz, compañeros de calidad y personalidad”, detalló a Infobae.

“Las expectativas de los hinchas siempre son altas para los que vengan a representar al equipo del gran Teofilo Cubillas, Hugo Sotil, Cueto, Farfán, Pizarro, Waldir y todos los demás jugadores que se me escapan, que dieron gran realce al equipo, no puedes esperar menos. Es un club de mucha historia, por mi parte siempre va a haber interés de jugar por Alianza Lima. Estoy muy agradecido con la institución en recibirme y darme la oportunidad de evaluarme. Además, de conocer un gran grupo de profesionales a cargo y entrenar con jugadores de calidad con futuro en el fútbol”, señaló Vicich a Infobae.

Por último, Daniel Vicich reveló que se quiere quedar en el club blanquiazul y vestir la camiseta de la selección nacional de Perú.“Me gustaría representar a Alianza Lima y a la selección nacional sub 20, sub 23 o la selección mayor”, sentenció a este medio.

