Carlos Zambrano fue contundente al referirse al arquero de Australia y su acción antideportiva contra Gallese

Carlos Zambrano fue contundente al referirse al arquero de Australia

Carlos Zambrano, defensor de la selección peruana, se refirió a la conducta del portero de Australia Andrew Redmayne en la definición por penales del repechaje al Mundial de Qatar 2022.

El arquero Andrew Redmayne ingresó al final del tiempo suplementario en reemplazo del titular Mathew Ryan con la consigna de participar en los penales.

El portero ingresante sorprendió con sus bailes en la línea del arco en su intento de desconcentrar a los ejecutores de los penales que tenía enfrente. Horas después del partido se conoció a través de nuevas imágenes de la televisión que el guardameta australiano tomó los apuntes y la botella de agua del arquero peruano Pedro Gallese y los lanzó detrás de los paneles de publicidad.

Luego de conocerse la acción de Redmayne y tras la eliminación de Perú las polémicas acciones del australiano dieron la vuelta al mundo y recibieron críticas por ser consideradas antideportivas.

En ese sentido, el zaguero Carlos Zambrano expresó su rechazo: “No me parece correcto, pero en el fútbol todo vale. Para ganar se vale de todo. No hay excusas, para nada. No me gustó. Pero para ganar se vale de todo. Para ganar yo haría de todo”, expresó.

Andrew Redmayne fue el polémico protagonista de la repesca mundialista entre Perú y Australia

Redmayne también se pronunció al respecto a su llegada a Australia luego de lograr la clasificación. En primera instancia reconoció lo que hizo y se justificó: “Fue como un momento de matar o morir. Hablamos al respecto, si tuviéramos notas en nuestra botella de agua, si alguien viera eso, lo tiraría muy lejos. Sé cuánto significa para los chicos y fue como un momento de matar o morir, así que aproveché mi momento”, aseguró.

Inclusive el técnico de Australia Graham Arnold argumentó el ingreso del portero Redmayne: “Es un excelente atajador de penales. Con el cambio buscamos influir en el aspecto mental de los pateadores de Perú, generar cierta duda en sus mentes”.

El arquero australiano se percató de un detalle del peruano en la tanda de penales del repechaje. | Video: Pase Filtrado

<br/>

EL LAMENTO DE ZAMBRANO

Carlos Zambrano expresó su sentir luego de perder Ante Australia y quedar fuera del Mundial de Qatar 2022. Un día después publicó un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Lo sentimos mucho Perú. Pasó casi un día y este dolor sigue muy latente, imagínense como les dolió a todos ustedes, que tenían esa ilusión al igual que nosotros. Ahora imagínense como nos puede doler a todo este hermoso grupo. Somos los que pusimos el pecho desde el comienzo de las Eliminatorias donde nos daban por muertos. Y este grupo levantó y llegamos con mucha entrega y sacrificio a este repechaje que lamentablemente no se nos dio. Me levante al día siguiente y el dolor seguía. Aquí ganamos todos y perdemos todos. Dios quiera que podamos superarlo lo pronto posible (aunque será muy difícil). Aun así, estaré orgulloso de ser peruano y de este grupo. Te amo mi Perú. Gracias a toda esa gente que nos acompañó, alentó y confió en todo el proceso a nuestra selección, en Lima y en cada país que íbamos, con cada banderazo”, citó.

La publicación de Carlos Zambrano en su cuenta de Instagram tras eliminación de Qatar 2022

SEGUIR LEYENDO