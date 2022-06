Roberto Mosquera confirmó desgarro de Yoshimar Yotún y es baja para el Cristal vs Atlético Grau

El técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, confirmó la baja por lesión del mediocampista Yoshimar Yotún con miras al partido ante Atlético Grau por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1

El DT celeste informó que el Yotún sufrió un desgarro y será no será tomado en cuenta para el encuentro próximo domingo 17 de junio en el estadio Municipal de Bernal de Piura (1:00 p.m.). El volante de la selección también se perdió el decisivo duelo entre Perú y Australia que terminó en derrota 5-4 en definición por penales que significó la posterior eliminación de Qatar 2022.

El estratega de los ‘cerveceros’ también dio a conocer que el futbolista Christofer Gonzáles es duda para afrontar el encuentro del fin de semana por molestias musculares.

“(Horacio) Calcaterra está bien, Christofer (Gonzáles) tiene una molestia, se le ha hecho una ecografía y no ha salido ninguna rotura de miofibrillas. No está en el equipo titular, pero lo más probable es que viaje con nosotros y los esperemos -por ser un jugador importante- hasta último momento. Sí tiene malestar, pero médicamente no ha arrojado ningún tipo de lesión, pensamos que la naturaleza que tiene lo pueda hacer recuperarse, de lo contrario no lo vamos a arriesgar, pero lo más probable es que viaje. Yoshimar Yotún tiene una rotura fibrilar, está en fisioterapia”, dijo Mosquera.

El DT de Cristal se refirió al rival y también a las opciones que tiene en la lejana pelea por el título del Torneo Apertura al sumar 29 puntos con una diferencia de cinco respecto al líder Melgar a falta de tres fechas para el final del campeonato.

“Nosotros respetamos a todos, a (Atlético) Grau también. Tiene un juego interesante. Me ha llamado la atención, no pensamos que será un rival fácil. Tenemos ilusiones también y la única forma es ganar los tres partidos y después esperar. Tenemos que ser conscientes que dependemos de otros resultados”, agregó.

El técnico celeste mencionó que en las dos últimas semanas el equipo mejoró cuatro aspectos y espera "dar el salto de calidad"

La ‘Mosca’ Mosquera enfatizó en la mejoría del equipo luego de sumar dos semanas de trabajo seguido por la paralización de la Liga 1 debido a la fecha FIFA de junio y la repesca mundialista. La zona defensiva, la coordinación en el juego, los sistemas y el aspecto físico fueron las prioridades en los entrenamientos del plantel celeste.

“Nos ha tocado seguir trabajando con la defensa, ya tenemos más balance y cómo cubrir los espacios porque somos bastante ofensivos y obviamente a veces dejamos grietas por la necesidad de ganar los partidos y porque la mayoría de los equipos muchas veces se meten atrás. No estamos en contra de eso, pero nosotros tenemos que darle solución a ese tipo de temas. Después, cada vez que tuvimos este espacio para entrenar casi dos semanas, mejoramos la coordinación del equipo, acentuamos los dos sistemas que estamos trabajando. En la preparación física, se hace una reestructuración corta de cada jugador y se recuperan los lesionados. Entonces cada vez que hemos tenido este espacio hemos dado ese salto de calidad que necesitábamos. Espero que esta no sea la excepción”, concluyó.

